Abróchate el cinturón, ya se construye una nueva montaña rusa inspirada en “Fast & Furious”

Lo que debes saber: Una nueva montaña rusa está en construcción en Universal Studios Hollywood.

El parque temático hizo el anuncio el 12 de julio de 2023.

Hogar del nuevo Super Nintendo World, el parque temático también es conocido por su festival "Fall Fright, Halloween Horror Nights".

CALIFORNIA - Es menos probable que pronunciemos “brrrum brrrum” mientras disfrutamos de una montaña rusa, que hagamos el zumbido “whoosh whoosh”.

Y es que “brrrum” significa, al menos en muchas mentes, la rapidez de un automóvil, mientras que “whoosh”, ¿qué podría significar?

Tal vez “brrrum whoosh” funcione para dar nombre a la nueva atracción que se avecina en Universal Studios Hollywood.

Te explicamos: el parque temático de Universal City pisó el acelerador a fondo e hizo un anuncio que seguramente emocionará a los fans de las películas “Fast & Furious”.

Y es que el parque de atracciones prometió un verdadero viaje en automóvil y montaña rusa, una experiencia de "brrrum-whoosh" cuyo anuncio se hizo oficial el miércoles 12 de julio.

“Abróchate el cinturón”, advirtió el parque, ya que una futura montaña rusa contará con un "sistema de atracciones de última generación creado de forma única para sumergir a los visitantes en el dinámico universo de "Fast & Furious".

El vocero oficial de Universal Studios Hollywood Raul B. Llamas nos recibió para contarnos qué es lo que vamos a ver en este nuevo mundo de Súper Nintendo.

La montaña rusa, completamente nueva, se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences.

Si bien aún quedan muchos más detalles por venir sobre la nueva montaña rusa, la futura atracción se elevará en la ubicación que antes ocupaba el espectáculo The Animal Actors/Special Effects Show.

