Prince Royce celebra por todo lo alto 10 años de carrera

El cantante estadounidense Prince Royce escogió lanzar un CD doble con 23 canciones para celebrar sus primeros 10 años de carrera, que bautizó como "Alter Ego". El álbum, que estrena este viernes, representa, según dijo en una entrevista con Efe, "un experimento musical" en el que puso todo de sí.

"Decidí hacer este doble CD como regalo a mis fans", explicó el artista, quien se declaró "amante" de los álbumes físicos.

"No es solo para que escuchen la música, pues ya ni en los carros hay CD players (reproductores). Es como para que lo tengan y lo guarden, por eso le dediqué mucha atención. Le incluimos fotos y muchos detalles. A mí me encanta comprar los discos de mis artistas favoritos", reveló.

Un cuidado que también se siente en la música. Escuchar los dos volúmenes de "Alter Ego" es como pasearse por los intereses musicales de muchos de los jóvenes latinos de su edad.

A sus 30 años y nacido y criado en Nueva York, Royce se declara producto de muchas influencias musicales, en inglés y en español.

Por eso, el disco tiene mucha bachata, "como estoy cumpliendo 10 años de carrera quise regresar a mis orígenes", pero también tiene reguetón tradicional, reguepop, rap, baladas acústicas, dance hall, R&B y muchas fusiones.

"Las dos partes son como una batalla de yo contra yo", manifestó. Ahí está la razón de que su título sea "Alter Ego" y de que los dos discos lleven por nombre "Génesis" -donde están las bachatas- y "Enigma" -que contiene las canciones de otro tipo de géneros-.

Se trata, en definitiva, de un resumen del Prince Royce que hizo la versión en bachata de "Stand By Me" en 2010, el que sacó en 2015 "Doble Vision" (su álbum en inglés) y el que tiene infinitos planes y sueños para el futuro, que incluyen una línea de ropa -la moda es una de sus pasiones no exploradas profesionalmente- y la actuación.

Aun así, la mayoría de las canciones de "Alter Ego" son en español, aunque también tiene algunas canciones en inglés como "Fill Me In" y "Pull Up" u otras bilingues, que es como dice que vive su vida.

Royce presentará la producción, que sale este viernes 7 de febrero, en varias tiendas en las principales ciudades de Estados Unidos y luego comenzará una gira por todo el país, en la que dará más 40 conciertos en lugares diversos.

Entre ellos están el AmericanAirlines Arena de Miami, The Forum de Los Ángeles y el Prudential Center de Newark, así como en otros mercados en los que Royce nunca se ha presentado antes como en Boise, Idaho; Portland, Oregón; y Minneapolis, Minnesota.

Asimismo, tiene planes de ir este año a América Latina y Europa, aunque aún no puede confirmar fechas.

Algunos de estos temas que ahora presenta, como "El Clavo", su colaboración con Maluma, ya han salido al mercado.

También "Morir solo", una bachata en la que participó en la composición y producción, y que esta semana se colocó en el primer lugar de las canciones tropicales más tocadas en la radio de Estados Unidos, según la organización Billboard.

Otro tema que lo tiene particularmente emocionado es "Adicto", en la que contó con la colaboración de su "amigo Marc Anthony”.

"Es la primera vez que Marc canta una bachata", reveló y se declaró "agradecido" de que el cantante y empresario le haya tenido "la confianza como para intentar algo nuevo y participar en un disco tan importante" en su carrera.

Precisamente, ante esto aprovechó para hacer una defensa del género que le dio la fama y rechazó contundentemente las opiniones de que la bachata haya pasado de moda.

"Para mí la música es como la ropa en el closet. A veces pasas mucho tiempo sin ponerte algo, pero cuando tienes de algo diferente lo vuelves a descubrir y lo empiezas a usar mucho de nuevo", consideró.

De ese redescubrir, precisamente, viene que todas las bachatas del disco fueran grabadas en la República Dominicana, de donde son sus padres, y que tengan "una energía muy especial".

Eso sí, el artista sabe que no todas las canciones serán hits, "porque no todas son para escuchar en la radio". "Algunas son solo para los fans, para que las escuchen en momentos especiales, porque son bonitas o tienen un mensaje positivo. En un disco tiene que haber de todo", dijo.

A "Alter Ego" lo completan trabajos con el colombiano Manuel Turizo y los duetos puertorriqueños de reguetón Wisin y Yandel y Zion y Lennox