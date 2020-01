Los grandes ganadores y perdedores de los Golden Globes

Los Ángeles - La comedia "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y el drama "1917" de Sam Mendes vencieron este domingo en la 77 edición de los Globos de Oro, entregados en Los Ángeles (EEUU) en una ceremonia en la que ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse su galardón.

"Once Upon a Time... in Hollywood" se proclamó como la mejor cinta de comedia o musical y lideró la lista de obras premiadas con tres galardones, mientras que "1917" ganó en mejor película dramática y sumó un total de dos premios, empatada con "Joker" y "Rocketman".

Curiosamente, el drama vencedor de Sam Mendes recibió la mayoría de votos de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) pero el público aún no ha tenido ocasión de ver el filme porque su estreno comercial está previsto para la próxima semana.

El director de esta cinta bélica que prácticamente consta de un único plano secuencia es Sam Mendes, quien ya recibió la gloria en Hollywood por su afilado retrato sobre la sociedad consumista en la oscarizada "American Beauty" (2000).

Por su parte, Tarantino además de posicionar a su "Once Upon a Time... in Hollywood" como la mejor comedia también consiguió el premio al mejor guion original y repartió un tercer galardón a Brad Pitt como mejor actor de reparto.

La decepción se hizo presente entre las apuestas hispanas ya que ninguna de las candidaturas logró vencer en su categoría, incluida la cinta del español Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria", que perdió ante el fenómeno surcoreano de "Parasite" entre las cintas en lengua extranjera, un resultado que el propio cineasta pronosticó antes de la ceremonia.

También se quedaron sin premio las latinas Ana de Armas (por "Knives Out") y Jennifer López (por "Hustlers"), a pesar de la intensa promoción que han hecho durante los últimos meses.

Antonio Banderas, quien quizás era la baza más fuerte del cine en lengua española, tampoco se proclamó como mejor actor dramático en una categoría que vio a Joaquin Phoenix triunfar con su aclamado papel en la controvertida "Joker".

El discurso de Phoenix fue uno de los más punzantes de la noche, en el que aseguró que a pesar de los palabras de recuerdo por los intensos fuegos en Australia, "las buenas palabras no servirían como solución".

Así, el actor insistió en la necesidad de "hacer cambios y sacrificios" en la vida diaria y puso como ejemplo que "no hacía falta coger un avión privado para ir a Palm Springs" -una localidad cercana a Hollywood- y anunció que "esperaba hacer las cosas mejor" al igual que el resto de celebridades de la sala.

La vencedora a la mejor interpretación dramática femenina fue Renée Zellweger por encarnar a la icónica actriz Judy Garland en la cinta biográfica "Judy".

En el apartado de interpretaciones en el género de comedia o musical ganaron la actriz Awkwafina ("The Farewell") y el actor Taron Egerton ("Rocketman").

Entre las sorpresas de la noche figuró el premio a la mejor película animada para "Missing Link", que se puso por delante de superproducciones taquilleras y populares como "Frozen 2" y "Toy Story 4".

Asimismo también fue sorprendente que "Marriage Story", la cinta que partía con más nominaciones de la noche, finalmente solo se llevara un premio de los seis a los que aspiraba, que fue para Laura Dern como mejor actriz de reparto.

Por otra parte, Ellen DeGeneres recibió este domingo el premio honorífico Carol Burnett Award por su exitosa carrera en la televisión y, en su discurso de agradecimiento, subrayó "el poder real" que la pequeña pantalla puede tener en la sociedad.

"El poder real de la televisión no es que la gente vea mi 'show' sino que vea mi 'show' y luego eso les inspire para hacer las mismas cosas en su vida", dijo DeGeneres en referencia a que su público puede ayudar a otras personas después de ver su programa.

Y los Globos de Oro también homenajearon al actor estadounidense Tom Hanks con el premio honorífico Cecil B. DeMille, un reconocimiento que anteriormente han recibido estrellas como Audrey Hepburn, Harrison Ford, Sophia Loren y Robert De Niro.

"Es duro trabajar con directores que dicen: 'si no haces bien tu trabajo, no tenemos película'. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone las cejas y si no sale hay que volver a empezar", dijo Hanks en su discurso de agradecimiento.