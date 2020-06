J Balvin se une a Deepak Chopra para ofrecer una experiencia de meditación

Deepak Chopra espera ampliar su base de seguidores de habla hispana de la mano de J Balvin a través de una nueva experiencia bilingüe de meditación concebida y grabada por primera vez en español, en lugar de recurrir a traducciones y doblajes.

“De hecho aprendí algo de español haciendo esto. Mis hijos hablan español muy bien, mis nietos lo hablan aún mejor, pero yo también lo hablo un poco”, dijo el médico endocrinólogo indioestadounidense, un prominente líder del movimiento de meditación trascendental, en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Todos los años visito Latinoamérica, voy a México y a Puerto Rico... y la mayoría de la gente no lo sabe, pero mi audiencia en español es más grande que mi audiencia en inglés”, añadió Chopra, quien también ha colaborado en varias ocasiones con el periodista y motivador cubano Ismael Cala.

“Renuévate: en cuerpo, mente y espíritu”, lanzado el miércoles y disponible en inglés como “Renew Yourself: Body, Mind & Spirit”, es un programa gratuito de 21 días con meditaciones de 20 minutos guiadas por Chopra a las que anteceden narraciones y vivencias contadas por el superastro colombiano laureado con el Latin Grammy. La experiencia de audio se enfoca en construir resiliencia y encontrar sanación en tiempos de pandemia, crisis económica y agitación social. Es una sociedad entre la compañía Chopra Global y Balvin.

“La salud mental es universal, porque no discrimina”, dijo Balvin en un comunicado. “Lo sé de primera mano porque lo he experimentado yo mismo. He sufrido de ansiedad. He estado deprimido. La meditación... me salvó la vida y, para mí, puede ser uno de los primeros pasos clave para lograr alcanzar el bienestar mental y espiritual”.

Chopra comenzó sus conocidas experiencias de meditación de 21 días junto a Oprah Winfrey en 2013 y desde entonces ha conquistado millones de seguidores alrededor del mundo.

“Entender cómo cuidar de la mente es un aspecto importante de la sanación y renovación, y... siento que es muy urgente en este momento en que nuestro mundo está en caos, cuando nuestra salud mental es una de las primeras cosas que descuidamos. Pero en estos momentos necesitamos meditación, conciencia, reflexión, autoindagación, más que nunca”, subrayó.

Sus inicios formales en esta práctica se remontan a 1980, cuando dijo que era un “fumador empedernido, bebía ocasionalmente pero mucho, y estaba muy estresado como un médico” que atendía a decenas de pacientes y que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.

“Comencé a meditar y eso cambió muy rápidamente mis hábitos; dejé de fumar y beber alcohol. Y como médico veía que dos pacientes que tenían la misma enfermedad y veían al mismo doctor tenían resultados diferentes”, recordó. “Me preguntaba si nuestro sistema médico estaba completo o no. Me di cuenta de que un enfoque holístico sin entender la mente, las emociones y el espíritu, no era de hecho una manera holística de abordar la sanación”.

Entonces viajó a India y estudió con el gurú Maharishi Mahesh Yogi, además de académicos y filósofos, y empezó a dar las clases que hicieron de él un ídolo.

Al preguntarle cómo ha lidiado él mismo con la situación sanitaria y de aislamiento por el COVID-19, dijo que ha estado escribiendo mucho y que ha hablado con científicos sobre el daño que el estrés está ocasionando durante la pandemia como un factor que incide en la modulación de la respuesta inflamatoria en el organismo.

“De hecho, la gente que realmente se enferma tiene lo que se llama una tormenta inflamatoria, el cuerpo se inflama tanto de manera aguda como crónica... así que mientras debemos tomar todas las precauciones para minimizar la transmisión y hacer todo lo posible para protegernos, para prevenir la inflamación aguda y la inflamación crónica debemos manejar nuestro estrés también”, dijo Chopra.

Para eso recomendó detenerse en cualquier momento en que uno sienta ansiedad para observar la respiración y sensaciones corporales, y retirar así la atención del pensamiento que nos genere estrés.

“Eso es todo”, dijo desde La Jolla, California. “El pensamiento está vinculado con una emoción, y una vez que el pensamiento y la emoción se disparan, ocurren todo tipo de imágenes en la mente y sensaciones en nuestro cuerpo. La sensación en el cuerpo, incluyendo la respiración, refleja lo que está pasando en nuestra mente. Poner la atención en la sensación de la respiración y simplemente observarla es el principio de lo que llamamos ‘mindfulness’ y meditación”.

También aconsejó ver alguna película graciosa, hacer un poco de ejercicio o yoga, leer algo interesante o darse un masaje con aceites para distraerse y relajarse. “Hay tantas cosas que podemos hacer”, señaló.

“En este momento hay mucho sufrimiento en el mundo, pero todavía podemos estar agradecidos de sentirnos completos, de sentirnos sanos, de sentir optimismo por nuestro futuro y por nuestra familia”.