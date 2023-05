Estallan las redes sociales tras Cardi B compartir lo que empaca a su hija para el almuerzo

La cantante Cardi B fue sorprendida por decenas de comentarios a través de las redes sociales luego de compartir fotos de lo que come su hija de 4 años, Kulture, en su escuela.

En una de las tres imágenes publicadas, se puede observar un recipiente de comida lleno de macarrones con queso, un puñado de nuggets de pollo y brócoli al vapor.

Acompañado por una variedad de refrigerios, que incluyen frutas frescas, popotes de vegetales, cereal Crunch Berries de Cap'n Crunch y una bebida con sabor a Froot Loops.

Otra foto muestra pasta, mazorcas de maíz, gelatina sin azúcar, fruta fresca, cereal Froot Loops, palitos de queso, galletas saladas, Yoo-hoo, una bolsa GoGo squeeZ y una bebida Kool-Aid Jammers.

CARDI B: "EL ALMUERZO ESCOLAR DE KULTURE LO ES TODO"

“El almuerzo escolar de Kulture lo es todo”, escribió Cardi, sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue lo que esperaba.

“Eso es mucho”, redactó un usuario.

“El niño puede terminar con problemas de peso lamentablemente. Mantenla en movimiento y de pie lo mejor que puedas porque si come así y se sienta, será obesa”, comentó otra persona.

Sin embargo, según la dietista pediátrica registrada en Nashville, Tennessee, Arielle "Dani" Lebovitz, Cardi está arrasando con las loncheras de su hija.

“Ella incluye una fruta y una verdura todos los días”, le dice Lebovitz a TODAY.com.

"Sí, tiene mucha azúcar, pero los cereales para el desayuno para niños están fortificados, lo que significa que están llenos de vitaminas y minerales", explica Lebovitz.

"Su hijo siente que está comiendo algo dulce y delicioso, pero hay mucho de nutrición empaquetada allí", dice.

La bebida Froot Loop es otra victoria, según Lebovitz.

"Es probable que tenga un alto contenido de azúcar, pero también tiene 10 gramos de proteína, 21 vitaminas y minerales y tiene un alto contenido de calcio y vitamina D", dice Lebovitz. Lebovitz agrega que es una "gran admiradora" de las bebidas fortificadas para niños porque a muchos les cuesta administrar su tiempo durante las comidas.

En cuanto al tamaño de las porciones de Kulture, Lebovitz reconoce que son más grandes.

“Pero las personas que comentan no tienen idea de cuánto come este niño en un día. Tal vez no tenga apetito cuando se despierte. Tal vez la hora del almuerzo es su comida más importante del día, y ahí es cuando mejor come”, dice Lebovitz. “Nadie debería juzgar a una madre por qué o cuánto está empacando”.