Amber Heard revela acuerdo en caso de difamación contra Johnny Depp

La actriz Amber Heard resolvió su caso de difamación contra su exesposo Johnny Depp, anunció el lunes en una publicación de Instagram.

Heard, de 36 años, calificó la decisión de llegar a un acuerdo con Depp, de 59, como "muy difícil" y agregó que siguió "una gran cantidad de deliberación".

"Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizados cuando se presentan", dijo Heard.

En su declaración, Heard enmarcó el acuerdo como último recurso, caracterizándolo como "una oportunidad para emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar".

“No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance”, añadió.

Los términos del acuerdo no quedaron claros de inmediato.

