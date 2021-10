Estaba a punto de jubilarse: identifican a conductor de UPS que murió tras desplome de avioneta en California

SANTEE, California - La empresa de mensajería UPS identificó en una carta al trabajador que murió el lunes cerca de San Diego después de que un avión golpeara su camión mientras estaba en el trabajo, matándolo justo cuando estaba a punto de jubilarse.

Steve Krueger, que fue empleado de UPS durante más de 30 años, es una de las dos personas que murieron en el trágico accidente del lunes.

El hombre estaba haciendo sus rondas de entrega en Santee y estaba en su camión de reparto cuando un Cessna C340 bimotor cayó en picada desde el cielo y se estrelló contra el vecindario.

Steve Krueger estaba haciendo entregas en su ruta habitual y era amigo para muchas personas.

"Nuestros empleados y la familia de Steve deben saber que siempre será recordado por su familia de UPS", dijo la empresa de mensajería en su carta. También pidió a sus trabajadores que honren a Krueger con un momento de silencio a las 12:14 p.m. martes, 24 horas después del impacto fatal.

A Krueger, un residente de Ocean Beach, le gustaba la nieve y el aire libre y acababa de comprar una casa cerca de Mammoth Lakes, dijo un residente a nuestra cadena hermana NBC 7. El conductor de entrega tardía estaba a solo unos meses de su jubilación y planeaba pasar gran parte del resto de sus días en su nuevo hogar.

Jim Leutkemeyer dijo que Krueger era dueño de una propiedad en Ocean Beach y cuidó muy bien de sus inquilinos. Dijo que la dedicación del empleado de UPS hacia ellos llegó incluso a aspirar los tejados para asegurarse de que vivieran en condiciones limpias.

Un video de vigilancia captó el momento que un avión se estrelló sobre un suburbio del sur de California.

Leutkemeyer, un vecino y amigo de Krueger, agregó que disfrutaba del divertido sentido del humor del trabajador de UPS, que dijo que lo extrañaremos mucho.

"Siempre bromeaba con él porque me decía:" ¿Puedes ayudarme, sabes? Me estoy preparando para comenzar este proyecto '. Y yo decía:' Oh, mi espalda simplemente estalló '. Así que siempre bromeábamos sobre nuestra edad ”, dijo Leutkemeyers. "Voy a extrañar eso. No puedo creer que esto le haya pasado a Steve ".