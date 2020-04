Juez federal niega intento de abrir iglesias de California durante pandemia

Un juez federal anunció el miércoles que negará una petición de tres iglesias del sur de California para celebrar servicios religiosos en persona durante la pandemia, y dijo que los poderes de emergencia del gobierno prevalecen sobre lo que en tiempos normales serían derechos constitucionales fundamentales.

El juez de distrito estadounidense, Jesus Bernal, en Los Ángeles dijo que rechazará la orden de restricción temporal que las iglesias buscaron contra el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios. Argumentaron que las órdenes estatales de quedarse en casa violan el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de religión y reunión.

"Durante el estado de emergencia, los poderes ejecutivos están vigentes, ya que están facultados para proporcionar remedios de emergencia que pueden infringir los derechos constitucionales fundamentales", dijo Bernal al final de la audiencia de una hora. Dijo que pronto emitirá un fallo formal.

Muchas iglesias han estado celebrando servicios en línea. Funcionarios de California dijeron el viernes que las organizaciones religiosas pueden tener servicios estilo autocine siempre que las congregaciones no tengan contacto personal.

La abogada Harmeet Dhillon, funcionaria del Partido Republicano y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Centro para la Libertad Estadounidense, argumentó que es injusto que el estado permita que las personas atiendan otras necesidades que se han considerado esenciales, como ir a la tienda de comestibles o recogerlas. comidas, mientras bloquea los servicios religiosos que ella dijo para muchos creyentes son tan importantes como comer.

Los funcionarios podrían exigir que los congregantes usen máscaras y se mantengan a una distancia segura, al igual que para otras actividades esenciales, dijo.

"Las personas de fe no están más interesadas en morir que nadie", dijo Dhillon.

Sin embargo, para los creyentes, "no es entretenimiento, no es opcional, no es solo los domingos", dijo, advirtiendo que el gobierno podría aumentar los riesgos para la salud al llevar a los feligreses a asistir a los servicios secretos.

Pero el viceprocurador general del estado, Todd Grabarsky, dijo durante la audiencia celebrada por teleconferencia que las organizaciones religiosas no están siendo señaladas por reglas que restringen de manera similar las reuniones en conciertos, clubes nocturnos, escuelas, incluso en audiencias en persona.

"Cualquier daño ... se ve realmente compensado significativamente por el daño a la salud pública", dijo al juez. "Estamos lidiando con una situación de vida o muerte para grupos enteros de personas".

Tres iglesias del sur de California que desean mantener sus puertas abiertas durante el brote de coronavirus demandaron el lunes al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus altamente contagioso causa síntomas como fiebre alta y tos seca. Pero algunas personas, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, se enferman mucho e incluso mueren.

La demanda fue presentada por tres iglesias en los condados de San Bernardino y Riverside, al este de Los Ángeles.

James Moffatt, pastor principal de Church Unlimited en Indio, recibió una multa de $1,000 por violar la orden del condado de Riverside al celebrar un servicio del Domingo de Ramos, según la demanda. Los otros demandantes son feligreses y el pastor principal de Shield of Faith Family Church en Fontana y el pastor principal de Word of Life Ministries International en Riverside.

Dhillon dijo después de la audiencia que aún no está claro si las iglesias apelarán o cuándo. Le pidió a Bernal que celebrará una nueva audiencia sobre su solicitud de una orden judicial preliminar, un proceso que podría llevar semanas o meses.

Mientras tanto, otras demandas similares también podrían ser apeladas, dijo Dhillon.

Por ejemplo, un juez federal diferente, a principios de este mes, rechazó de manera similar una orden de restricción temporal buscada contra los funcionarios del condado de San Diego por una pequeña iglesia en Campo, Abiding Places Ministries.

Sin embargo, otro juez federal dictaminó que la ciudad más grande de Kentucky no pudo detener el servicio de traslado de una iglesia local.