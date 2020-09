Dueña de salón de belleza se defiende ante acusaciones de Pelosi

La dueña de la peluquería de San Francisco que es centro de una controvertida tras la visita de Nancy Pelosi habló el jueves por la tarde y aseguró que no se trató de una “trampa.”

"Su afirmación de que ella es una víctima y que fue una trampa es totalmente falsa e indignante", dijo la propietaria de eSalon, Erica Kious.

Pelosi dijo el miércoles que asume la responsabilidad de confiar en la palabra de la peluquería de que estaba bien acudir para una visita, a pesar de que la ciudad aún no permite los servicios de belleza dentro de los establecimientos debido a la pandemia del coronavirus.

Pero Pelosi calificó la visita del lunes como una "trampa" y dijo que el salón le debe una disculpa por tergiversar las órdenes de salud de la ciudad.

“Asumo la responsabilidad de confiar en la palabra de un salón en el que he estado muchas veces a lo largo de los años, y que cuando dijeron ... podemos acomodar a las personas una persona a la vez, y que podemos establecer hasta ese momento, confiaba en eso ”, dijo Pelosi a los periodistas el miércoles. "Como resultado, fue una trampa".

"Asumo la responsabilidad de caer en una trampa", dijo.

El abogado del hombre que le peinó el cabello también dijo que Pelosi habría caído en una trampa.

Matthew Soleimanpour dijo que su cliente recibió permiso de la dueña del salón un día antes para hacer la cita.

Durante esa llamada telefónica, la propietaria, Kious, "hizo varios comentarios mordaces e incendiarios sobre Pelosi", dijo Soleimanpour en un comunicado.

"Parece que la Sra. Kious está promoviendo una configuración de la presidenta Pelosi para sus propias aspiraciones vanas", dijo el comunicado.

Mientras tanto, en la casa de Pelosi en San Francisco el jueves, los manifestantes se reunieron durante menos de una hora. Dejaron secadores de pelo colgando de un árbol cerca de la casa y preguntaron por qué Pelosi podía romper las reglas que espera que todos los demás sigan.

"No me importa si fue una trampa o no", dijo un manifestante, que deseaba permanecer en el anonimato. "Ella eligió cruzar esa puerta. Hizo la cita. Se peinó. No podemos. Nuestros amigos han perdido sus trabajos y han cerrado sus tiendas".

Pelosi enfrenta una feroz reacción después de que Fox News Channel transmitió imágenes de vigilancia del salón que la mostraban caminando por el salón con el cabello mojado y con una máscara alrededor del cuello en lugar de en la cara. En el clip, un estilista enmascarado la sigue.

Los críticos, incluido el presidente Donald Trump, la llamaron hipócrita y le preguntaron por qué no conocía las reglas relacionadas con el coronavirus en su ciudad natal.

La Casa Blanca dejó en claro el jueves que no tiene la intención de dejar que la controversia se desvanezca. Las imágenes de video de la visita de Pelosi al salón se reprodujeron en un bucle durante la rueda de prensa de la Casa Blanca.

"Quiere que las pequeñas empresas permanezcan cerradas pero que solo vuelvan a abrir para su conveniencia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

En respuesta a un tweet de Trump que cuestionaba la afirmación de Pelosi sobre la configuración de Pelosi, el subjefe de gabinete de Pelosi tuiteó: "¿Alguien quiere un presidente de los Estados Unidos que esté más enfocado en estas tonterías en lugar de aplastar el virus y salvar vidas estadounidenses?"

Kious, propietaria de ESalon SF en el exclusivo distrito Cow Hollow de la ciudad, le dijo a Fox News que alquila sillas a estilistas, y uno de ellos le informó con anticipación que Pelosi quería lavarse y secarse. Las pautas de California sobre salones varían según el condado, pero los estrictos funcionarios de San Francisco aún no han permitido que se abran los salones de interior.

Kious dijo que consideraba que Pelosi se arreglara el cabello como "una bofetada en la cara" para los dueños de negocios que luchan.

Sin embargo, en su declaración, Soleimanpour dijo que las fotografías y otra información muestran que Kious había estado realizando servicios en interiores desde al menos abril sin usar una máscara, y también había estado alentando "y casi obligando a los estilistas" a trabajar.

Las violaciones a las órdenes de salud pueden ser castigadas con multa, prisión o ambas. Pero San Francisco ha enfatizado la educación sobre la aplicación y se ha mostrado reacio a penalizar a empresas e individuos.

Pelosi dijo el miércoles que no respondería más preguntas sobre la visita y preguntó en un momento si los reporteros tenían alguna pregunta "sobre el hecho de que la gente está muriendo", refiriéndose a la legislación HEROES Act que ella llamó a la conferencia de prensa para abordar.

Un periodista le preguntó por qué no llevaba una máscara en el breve clip.

“Acabo de lavarme el pelo. No uso mascarilla cuando me lavo el cabello. ¿Usas una mascarilla cuando te lavas el cabello? Siempre tengo una máscara ”, dijo Pelosi.