¿Con quién peleará en la final Imane Khelif, la boxeadora en el ojo del huracán?

Lo que debes saber La boxeadora argelina Imane Khelif, cuyo nombre saltó a la cima de las búsquedas de Google la semana pasada después de que una pelea de 46 segundos reavivara preguntas sobre prueba de género, se mantuvo en la cima de los titulares mundiales a medida que dominó dos combates más para avanzar a la final.

Khelif aún no ha visto ningún punto contra ella en estos Juegos de París.

Se enfrentará a la china Yang Liu en el partido por la medalla de oro de peso welter femenino a las 4:51 p.m. hora del este del viernes.

La boxeadora argelina Imane Khelif, cuyo nombre saltó a la cima de las búsquedas de Google la semana pasada después de que una pelea de 46 segundos reavivara preguntas sobre prueba de género, se mantuvo en la cima de los titulares mundiales a medida que dominó dos combates más para avanzar a la final.

Khelif aún no ha visto ningún punto contra ella en estos Juegos de París.

Se enfrentará a la china Yang Liu en el partido por la medalla de oro de peso welter femenino a las 4:51 p.m. hora del este del viernes. Podrás verlo aquí. Liu, de 32 años, ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de 2023.

Khelif fue descalificada del campeonato mundial de 2023 tras fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada, y su presencia en los Juegos Olímpicos de París se ha convertido en un tema divisivo. No hay indicios de que se identifique como transgénero.

¿Qué pasó con Ángela Carini?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La oponente Angela Carini de Italia abandonó después de sólo 46 segundos en la pelea del pasado jueves.

Carini y Khelif tuvieron sólo unos pocos intercambios de golpes antes de que Carini los abandonara, un hecho extremadamente inusual en el boxeo olímpico. Al parecer, el casco de Carini se desprendió dos veces antes de que ella renunciara.

Carini se negó a estrechar la mano de Khelif después de que se anunció la decisión y lloró en el ring antes de irse.

Después, Carini, todavía llorosa, dijo que renunció debido al intenso dolor en la nariz después de los primeros golpes. Carini, que tenía una mancha de sangre en el bañador, dijo que no estaba haciendo una declaración política y que no se negaba a luchar contra Khelif.

"Sentí un dolor fuerte en la nariz y con la madurez de un boxeador dije 'basta', porque no quería, no quería, no podía terminar el combate", dijo Carini.

Khelif es un consumado aficionado que ganó una medalla de plata en el campeonato mundial de 2022 de la Asociación Internacional de Boxeo. El mismo organismo rector la descalificó del campeonato del año pasado poco antes de su partido por la medalla de oro debido a lo que afirmó eran niveles elevados de testosterona.

La boxeadora de 25 años entró al ring en la Arena Norte de París entre un coro de vítores, pero la multitud quedó confundida por el repentino final de la pelea.

Tras la pelea, el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach salió en defensa de Khelif y de la también boxeadora Lin Yu-ting, de Taiwán. Ambas fueron descalificadas en medio del Mundial del año pasado por la IBA, órgano rector ahora proscrito en el movimiento olímpico.

La IBA afirmó que las dos boxeadoras habían reprobado exámenes de elegibilidad para la rama femenina.

Ambas habían competido en eventos de la IBA durante años, sin problema alguno, y el órgano regulador, dominado por Rusia y que se ha enfrentado durante años con el COI por escándalos con los jueces, decisiones cupulares e irregularidades financieras, se ha negado a proporcionar información alguna sobre las pruebas en cuestión, lo que ha puesto de manifiesto su opacidad prácticamente en cada aspecto de su funcionamiento, particularmente en los últimos años.

¿Quién es Imane Khelif?

Khelif nació siendo mujer y así lo indica su pasaporte, el cual es el umbral de elegibilidad para boxeo del Comité Olímpico Internacional debido a la disputa entre el COI y el organismo rector de la disciplina.

Nacida en 1999, Khelif es de una región rural del noroeste de Argelia. En un principio, su padre estaba en contra de que las mujeres practicaran el boxeo, pero Khelif dijo que dejó de lado el fútbol durante su adolescencia para concentrarse en su nueva pasión, a pesar de que tenía que viajar 10 kilómetros de ida y vuelta para llegar al gimnasio.

Khelif eventualmente captó la atención del equipo nacional de Argelia, y debutó en un evento de relevancia en 2018, cayendo en primera ronda en los campeonatos mundiales, en ese entonces de la AIBA. Salió derrotada en cinco de sus primeras seis peleas al máximo nivel amateur, pero mejoró y trascendió.

Khelif fue una de tres boxeadoras argelinas que se clasificaron a Tokio hace tres años. Ganó su primer combate, pero cayó en el segundo ante la eventual campeona, la irlandesa Kellie Harrington.

También ganó relevancia con un buen desempeño en las siguientes dos ediciones de los campeonatos mundiales, e incluso se convirtió en embajadora nacional para la UNICEF a principios de este año.

Khelif alcanzó la final de los campeonatos mundiales de 2023 antes de ser sacada repentinamente por la AIB, la cual argumentó la presencia de altos niveles de testosterona en su sistema. Las circunstancias de esa eliminación han sido consideradas sumamente inusuales desde que ocurrió, y en su momento Khelif se refirió a la decisión como “una gran conspiración”.