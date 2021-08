Para algunos atletas, competir por otro país es la única forma de llegar a los JJOO

Lo que debes saber Una regla de la Federación Internacional de Baloncesto (o FIBA ​​por sus siglas en inglés) permite a los países seleccionar jugadores con doble ciudadanía o un jugador que se convierte en ciudadano naturalizado.

TOKIO -- Yvonne Anderson sabía que jugar en los Juegos Olímpicos por Estados Unidos era, en el mejor de los casos, una posibilidad remota. Siendo realistas, es probable que nunca suceda.

Sin embargo, la nativa de Arkansas está aquí en los Juegos de Tokio viviendo su sueño olímpico: con Serbia.

"Como estadounidense, realmente no puedes considerarlo si no estas en la WNBA (liga profesional del baloncesto feminino), si no estás entre las 12 mejores en Estados Unidos", dijo Anderson. "Esa es una larga lista de jugadores".

Anderson no es la única jugadora de baloncesto que tomó esta ruta alternativa a los Juegos Olímpicos. Becky Hammon podría ser la jugadora más conocida en hacer realidad sus sueños olímpicos en nombre de otro país que no sea el país al que llaman hogar.

Una regla de la Federación Internacional de Baloncesto (o FIBA ​​por sus siglas en inglés) ​​permite a los países seleccionar jugadores con doble ciudadanía o un jugador que se convierte en ciudadano naturalizado. Varios jugadores de los Juegos de Tokio se están aprovechando de la regla, incluida la exdelantera de la Universidad de Connecticut (mejor conocida como UConn) que juega para Francia, Gabby Williams, cuya madre es francesa. Astou Ndour, nacido en Senegal, fue a España a jugar baloncesto y se convirtió en ciudadano español en 2011.

La lista de Nigeria está llena de jugadores que perfeccionaron sus juegos en las universidades estadounidenses y ahora representan al país de sus padres.

"Toda mi familia es nigeriana, yo soy nigeriana", dijo Adaora Elonu, quien ayudó a Texas A&M a ganar un campeonato nacional de baloncesto femenino en 2011.

No fue tan claro para la MVP (jugadora mas valorada) de la WNBA en 2016, Nneka Ogwumike, y Elizabeth Williams del Atlanta Dream. Ambas tienen doble ciudadanía estadounidense y nigeriana. FIBA rechazó su solicitud porque ambas habían registrado demasiado tiempo para el programa nacional de EE.UU. antes de solicitar el cambio.

La hermana de Nneka, Erica Ogwumike, está en la lista con la doble ciudadanía de sus padres Peter e Ify, cuyas cuatro hijas nacieron después de que inmigraron a los EE.UU. Nigeria debutó con una derrota por 81-72 ante Estados Unidos, lo más cerca que ha estado alguien contra los estadounidenses desde las semifinales de los Juegos de Atenas 2004.

Anderson, de 31 años, está en los Juegos de Tokio como la única ciudadana naturalizado de Serbia, similar a ser un agente libre en muchos aspectos. Marina Maljkovic, de Serbia, entrenó a Anderson en una liga turca, y el entrenador de la selección de Serbia quería saber si Anderson jugaría si el pequeño país se clasificaba para sus segundos Juegos Olímpicos.

"Es un equipo en el que puedes ser una pieza y vas a ayudar a construir algo o continuar un legado", dijo Anderson, hija del entrenador masculino de St. John, Mike Anderson. "Para mí, fue un sí fácil".

Eso significó papeleo para la atleta nacida en Springdale, Arkansas, agregando la ciudadanía serbia a su pasaporte estadounidense. La aplicación iniciada en enero de 2020 se retrasó unos meses por la pandemia de coronavirus.

Anderson, de 5 pies 9 pulgadas que jugó en Texas, ha trabajado para aprender el idioma de su nuevo co-país; todavía es un trabajo en progreso.

"Es un sonido completamente diferente, acentos completamente diferentes", dijo Anderson. “Pero si vas a ser parte de la cultura del país, tienes que mostrar respeto. Necesita comenzar a aprender algunos conceptos básicos. Estoy tratando de crecer, pero es un desafío".

Williams no tuvo ningún papeleo ni problemas de idioma para entrar en la lista de Francia. La estrella de UConn ha sido ciudadana francesa desde su nacimiento.

"Este es un sueño para mí jugar para mi equipo, el país de mi madre y ser una atleta olímpica", dijo Williams, quien fue cambiada por la Chicago Sky de la WNBA a Los Angeles Sparks porque hizo que jugar en los Juegos Olímpicos fuera una prioridad, más alla que jugando en la liga este año.

Un número clave para cualquier jugador que quiera jugar en un equipo nacional es el 17.

Antes de que un jugador cumpla 17 años, cualquiera que haya jugado para un equipo nacional necesita permiso de ambos grupos nacionales para cambiar. Después de los 17, solo es posible si el secretario general de FIBA ​​firma con el propósito de que el cambio específicamente ayudaría al crecimiento del baloncesto en el nuevo país.

No es una opción nueva, pero momentáneamente tomó el centro del escenario debido a los Ogwumikes.

Diana Taurasi puede ver ambos lados del argumento.

Taurasi, cuyos padres se mudaron a Estados Unidos desde Argentina, espera irse de Japón con su quinta medalla de oro olímpica. Cuando se le preguntó sobre Nneka Ogwumike, Taurasi dijo que su compañera estrella de la WNBA ha usado mucho la camiseta de Estados Unidos en competencias internacionales.

Luego Taurasi agregó: "Supongo que si son de allí, está bien".

La mayoría estaría de acuerdo, ser un atleta olímpico es genial.