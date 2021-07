Los más destacado de Tokyo 2020: sábado de fútbol, taekwondo, natación y más

TOKYO, Japón - Después de una ceremonia de apertura que contó con la iluminación del caldero, una viva representación de los pictogramas deportivos olímpicos, otras actuaciones simbólicas y un emotivo desfile de naciones, la competencia se reanuda con un programa ligero este viernes de tiro con arco y remo; y es que habrá mucho que ver en vivo este viernes por la noche y sabado en la mañana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sábado 24 de julio (Día 1):

3am - 6pm Telemundo (15 horas en vivo, de costa a costa) (12am PT - 3pm PT) . Haz clic aquí para ver en vivo 3am - 3.30am - Noticias olímpicas y titulares; previa del Fútbol Femenino 3.30am - 5.30am - Fútbol femenino: Chile vs Canadá ( en vivo ) 5.30am - 6.30am - Voleibol de playa mujeres. Brasil: Agatha / Duda vs Argentina: Gallay / Pereyra (grabado) 6:30am - 7.30am - Noticias y momentos destacados de los Juegos Olímpicos; Preliminares de boxeo (2) (grabado); Previa de Fútbol Femenino. 7.30 am - 9.30 am - Fútbol femenino: Nueva Zelanda / Estados Unidos ( en vivo ) 9.30 am - 11am - Preliminares de natación. Eliminatorias H/M 400 Ind. Medley; Relevos 4x100m estilo libre M 11am - 11.15am - Noticias olímpicas / Taekwondo o Tiro con arco 11.15am - 12.15pm - Voleibol de playa hombres. Brasil: Alison/Alvaro Filho vs Argentina: Azaad/Capogrosso (grabado) 12.15pm - 12.30pm - Noticias olímpicas / Taekwondo 12.30pm - 1.30pm - Preliminares Boxeo (4) (grabado) 1.30pm - 3.30pm - Voleibol bajo techo hombres. ROC vs Argentina (grabado) 3.30pm - 4pm - Noticias olímpicas / Boxeo / Taekwondo / Tiro con arco / Tenis de mesa 4pm - 6pm - Softbol mujeres: México vs Estados Unidos (grabado)

. 3am - 9am - Universo (6 horas en vivo, de costa a costa) (12am PT - 6am PT) . Haz clic aquí para ver en vivo 3am - 3.30 am - Noticias olímpicas y titulares; (Tiro con arco) 3.30am - 5.30am - Voleibol bajo techo hombres. Brasil vs Túnez (grabado) 5.30am - 7am - Ciclismo varonil. Carrera en ruta (grabado) 7am - 9am - Fútbol femenino: Países Bajos vs Brasil ( en vivo )

.

Las primeras medallas se entregarán en tiro con arco, ciclismo, esgrima, judo, tiro, taekwondo y halterofilia.

El nuevo deporte del baloncesto 3x3 hace su debut en los Juegos Olímpicos. El equipo de waterpolo femenino de EEUU comienza su búsqueda de una tercera medalla de oro mientras el equipo de softbol busca continuar su racha de victorias en Tokio. En el fútbol femenino, Estados Unidos intentará recuperarse de una derrota impactante ante Suecia.

Esto es lo que los californianos del sur podrán ver este viernes durante los Juegos Olímpicos de Tokio:

Los jugadores de waterpolo de SoCal persiguen una tercera medalla de oro consecutiva:

Ocho medallistas de oro y 11 jugadoras con conexiones con el sur de California forman parte del equipo de waterpolo femenino de EEUU, que intentará ganar su tercera medalla de oro consecutiva.

La defensa de medallas comienza este viernes a las 10 p.m. PT contra la nación anfitriona Japón.

La delegación de SoCal incluye a Aria Fischer (Laguna Beach), Makenzie Fischer (Laguna Beach), Rachel Fattal (Seal Beach), Kaleigh Gilchrist (Newport Beach), Paige Hauschild (USC), Stephania Haralabidis (Corona del Mar), Ashleigh Johnson (Seal Beach), Amanda Longan (Moorpark), Maddie Musselman (Newport Beach), Maggie Steffens (Long Beach) y Alys Williams (Huntington Beach).

La acción será en el Tatsumi Water Polo Center, comenzando este viernes con la primera ronda de la fase de grupos de mujeres y continúa hasta el día de la Ceremonia de Clausura del 8 de agosto, cuando se entregarán las medallas.

Tanto los torneos masculinos como femeninos comienzan con un round-robin preliminar del Grupo A y del Grupo B. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria de eliminación simple, comenzando con la ronda de cuartos de final.

Haga clic aquí para ver el calendario completo de waterpolo.

Por segunda vez en los Juegos Olímpicos, competirán varios atletas que por diversas causas no pueden participar con sus países. ¿Cuántos son?

Una de las primeras historias de éxito de Estados Unidos en Tokio ha sido su equipo de softbol, ​​con varios jugadores vinculados al sur de California.

Después de ir 2-0 para comenzar los Juegos Olímpicos, el equipo de softbol de EEUU, buscará otra victoria el sábado por la mañana. El equipo de EEUU tiene dos victorias por blanqueadas bajo su cinturón, contra Italia el martes por la noche y luego contra Canadá el miércoles por la noche.

Cat Osterman, quien comenzó contra Italia, y Monica Abbott, quien llegó a la distancia contra Canadá, han permitido solo dos hits combinados en dos juegos. En el plato, Michelle Moultrie, Janie Reed y Amanda Chidester han conducido una carrera cada una para el equipo de EEUU.

Los californianos del sur a seguir incluyen a Ally Carda (UCLA), Rachel García (Palmdale / UCLA), Dejah Mulipola (Garden Grove), Aubree Munro (Brea), Reed (Placentia), Delaney Spaulding (Rancho Cucamonga), Bubba Nickles (UCLA).

Lo siguiente para el equipo de EEUU es un enfrentamiento contra México el sábado. México tiene marca de 0-2 hasta ahora en Tokio con una derrota por blanqueada ante Canadá y una derrota por 3-2 contra la nación anfitriona Japón.

Mire en vivo a las 10:30 a.m. PT en NBCSN, o en vivo en línea, aquí.

Son varios los protagonistas que, como en ediciones anteriores, han levantado la mano por su accionar.

El baloncesto 3x3 hace su debut olímpico en Tokio

Hay varios deportes nuevos que hacen su debut olímpico en Tokio, y este viernes es cuando puedes ver la emocionante acción por primera vez.

El torneo de baloncesto femenino 3x3 comenzará a las 6:15 p.m. PT este viernes. El equipo femenino de Estados Unidos tomará la palabra por primera vez contra Francia el sábado a la 1:55 a.m. PT, seguido de un partido contra Mongolia a las 5 a.m. PT.

La pívot de Chicago Sky, Stefanie Dolson, la escolta de los Dallas Wings, Allisha Gray, la escolta de Las Vegas Aces, Kelsey Plum, y la escolta de Las Vegas Aces, Jackie Young, conformarán la lista inaugural del Team USA 3x3. Young fue nombrado reemplazo de la escolta de las Seattle Storm, Katie Lou Samuelson, quien dio positivo por COVID-19 a principios de esta semana.

Mira la batalla del equipo de Estados Unidos contra Francia en vivo en línea. El baloncesto 3x3 aparecerá en la cobertura televisiva de NBCSN (9 p.m. a 11 p.m. PT), EEUU 11 p.m. a 6:50 a.m. PT) y NBC (7:45 a.m. a 11:45 a.m. PT).

El intenso calor en el país nipón, representa otro problema para los organizadores de la justa deportiva.

El equipo de fútbol femenino busca recuperarse frente a Nueva Zelanda

El equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos sufrió una derrota reveladora para dar inicio a los Juegos Olímpicos, cayendo ante la medallista de plata de 2016 Suecia en una goleada de 3-0. La derrota rompió una racha invicta de 44 partidos y fue la primera vez que el equipo perdió por múltiples goles en un torneo importante desde 2008.

Ahora, Megan Rapinoe, Alex Morgan, de Diamond Bar, and Co. intentarán recuperarse ante Nueva Zelanda, que perdió ante Australia en su primer partido.

Con solo dos juegos de la fase de grupos restantes y solo los dos mejores equipos de cada grupo obteniendo la clasificación automática a los cuartos de final, el USWNT podría usar un resultado de tres puntos después de quedarse vacío contra Suecia.