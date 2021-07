¡Inesperado! Ceremonia de apertura de Tokyo 2020 cuenta con música de videojuegos

Lo que debes saber Una mezcla de música de videojuegos japoneses icónicos sirvió como banda sonora para el desfile de países en la ceremonia de apertura el viernes por la noche.

Los compositores de videojuegos son famosos en Japón, y NieR, una de las series que aparecen en el desfile, ha visto aparecer tres de sus bandas sonoras en los ranking de éxitos japoneses.

Los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio fueron recibidos con algunas notas familiares el viernes por la noche: música de videojuegos que se te queda pegada en la cabeza.

Un mezcal orquestal de canciones de videojuegos japoneses icónicos sirvió como banda sonora para el desfile de países en la ceremonia de apertura. El arreglo incluyó canciones de juegos desarrollados por SEGA, Capcom y Square Enix.

Los temas de los videojuegos a menudo son calumniados como molestos sonidos, pero en Japón, la música que acompaña a los juegos se considera una forma de arte.

La primera canción que se escuchó el viernes fue "Roto's Theme" de la serie Dragon Quest. Dragon Quest fue enormemente influyente como el primer juego de rol de consola, lanzando un nuevo género. La serie se hizo tan popular en Japón que 300 estudiantes fueron arrestados por absentismo escolar después de dejar la escuela para comprar Dragon Quest III.

La música de la serie Final Fantasy se encuentra entre las más familiares para el público occidental. El desfile incluyó el tema principal de Final Fantasy y "Victory Fanfare", la canción que suena cuando un jugador gana un encuentro. Ambos arreglos han formado parte de la serie desde su primera hasta su decimoquinta entrega.

Otra canción muy conocida que se presentó fue "Star Light Zone", del juego original de Sonic the Hedgehog. Además de aparecer en el juego original, el tema apareció en una versión remezclada en la versión DS de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos.

Muchos de los temas icónicos de otros juegos de Nintendo, como Mario Bros. y The Legend of Zelda, no se tocaron durante el desfile y los productores no incluyeron muchos de los jingles más cortos de los primeros videojuegos, como Pac-Man y Asteroids.