Revive cada momento del espectáculo de Usher en el medio tiempo del Super Bowl

LOS ÁNGELES — Usher apareció en el Allegiant Stadium de Las Vegas para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl sentado en un trono, acompañado por una banda de música y artistas de Las Vegas.

Fue una confirmación inmediata de su posición como el artista ideal para el medio tiempo: con éxitos atemporales y conocidos, coreografías magistrales y una audiencia devota.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Comenzó con “Caught Up”, y pasó por “U Don’t Have to Call”, “Superstar” y “Love in the Club”.

Luego, Alicia Keys apareció bajo de debajo de una tela rojo brillante frente a un piano del mismo color para su interpretación de “If I Ain’t Got You”, que se transformó en “My Boo”.

Usher llevaba solo un guante en un aparente homenaje para Michael Jackson, especial para una presentación realizada en el Mes de la Historia Negra.

“Dijeron que no lo lograría”, le dijo a la multitud, para luego dedicar su set a su “mamá”.

En los 13 minutos del espectáculo de medio tiempo patrocinado por Apple Music, Usher trajo a varios invitados, incluidos H.E.R., Jermaine Dupri y Lil Jon, este último para “Turn Down for What”, que se convirtió en la clásica de Usher “Yeah!”, e incluyó una aparición especial de Ludacris.

En imágenes: Usher destaca en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII

A lo largo del repertorio que abarcó tres décadas de música, el astro R&B tenía un tesoro interminable de éxitos y lo hizo con cambios de vestuario y una actuación en patines de “OMG”.

Su álbum “Confessions” es uno de los más vendidos de todos los tiempos y cumplió 20 años este año. Su tema “Burn” se convirtió en un punto culminante de la actuación.

En los últimos dos años, Usher, de 45 años, ha tenido una residencia en Las Vegas con entradas agotadas, “Usher: My Way” en el Dolby Live en el Park MGM, lo que lo convierte en la elección perfecta para el juego del domingo.

El músico galardonado con ocho Grammy tampoco es ajeno al escenario del Super Bowl, tuvo una colaboración especial con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011.

“Tuve la oportunidad conocer un poco cómo se sentía”, dijo Usher a The Associated Press en una entrevista reciente. En esa primera actuación en el Super Bowl, descendió del techo del estadio para interpretar “OMG” en Arlington, Texas.

“No des por sentado los momentos porque sólo tienes 13 de ellos”, dijo antes de su actuación en 2024, refiriéndose a los minutos que suele asignarse al espectáculo. “La parte más difícil es tratar de averiguar exprimir todo cuando realmente tienes un gran catálogo (musical), o muchos discos que la gente celebra y ama”.

Sin duda, encontró exactamente cómo hacerlo.