Ecuador invicto

QUITO - La selección que dirige el colombiano Reinaldo Rueda ha ganado todos sus partidos en Quito, en donde tiene el ciento por ciento de efectividad. Caicedo volvió a ser figura con Ecuador, luego de un año sin ser convocado para la selección, y anotó como en la fecha anterior frente a Uruguay pero este viernes fue un doblete con el que alcanzó a Lionel Messi en la tabla de goleadores con cuatro tantos. La selección de Chile, que no levanta cabeza, terminó con nueve hombres y volvió a caer por el mismo marcador que en la octava jornada cuando perdió por 1-3 frente a Colombia. El marcador para Ecuador pudo ser mayor de no ser por la gran actuación del portero Miguel Pinto. Ecuador fue de menor a mayor y sigue escolta Ecuador tuvo la primera ocasión de gol con Caicedo, que burló defensas y disparó, pero por encima el travesaño, al minuto 10. Chile volvió a salvarse con una atajada en extremo de Pinto, ante cabezazo de Benítez, tras un tiro de esquina. La Roja no lograba zafarse de la presión ecuatoriana, Benítez estrelló un remate en el travesaño, y Seymour rechazó otro disparo de Benítez, que tenía destino de gol. Sin embargo, Chile se adelantó en el marcador después de un mal rechazo de Juan Paredes, que metió la pelota en su propio arco, luego de un centro desde el costado derecho de Isla, al minuto 24. Tras el gol, Chile trató de reducir espacios y desesperar a Ecuador tocando el balón cerca de su área, de lo que sacó provecho el equipo local, pues Saritama recuperó la pelota y la tocó en profundidad para Caicedo, que enfrentó al portero, lo dribló y en medio de la presión de un defensa anotó a los 32. 1-1. Para el complemento, Ecuador salió con todo en procura de más goles, un toque preciso entre Benítez y Caicedo, permitió al primero enfilar un disparo rasante que se escapó rozando el vertical izquierdo apenas arrancaba el segundo tiempo. El juego de Ecuador resultó indescifrable para los chilenos, que a los 55 minutos vieron caer otra vez su arco tras un penal de Contreras sobre Ibarra, defensa que de paso salió expulsado por una segunda tarjeta amarilla. 2-1. El equipo de Claudio Borghi terminó con nueve hombres ya que Arturo Vidal vio la roja a los 85. Y cuatro minutos después, Ecuador cerró cifras con un cabezazo de Segundo Castillo.