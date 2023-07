Copa Mundial 2023: Países Bajos vs. Portugal; aquí todos los detalles

Países Bajos se enfrenta a Portugal en el estadio de Dunedin, por el Grupo E de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

La patada inicial de este encuentro de la Copa del Mundo se dará a la 3.30 a.m. ET / 12.30 a.m. PT.

La cobertura de Telemundo arranca a partir de las 3.00 a.m. ET / 12.00 a.m. PT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.