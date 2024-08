NBCUniversal Local Becas de Impacto 2024: organizaciones del área triestatal reciben más de 227,000

NUEVA YORK, NY - Continuando con su larga inversión en las comunidades que todos llamamos hogar, Telemundo 47/WNJU, NBC 4 New York/WNBC y Comcast NBCUniversal anunciaron los ganadores de su concurso anual de subvenciones - NBCUniversal Local Impact Grants. Se otorgaron más de $ 227,000 en fondos no restringidos a cinco organizaciones sin fines de lucro que sirven a Nueva York, Nueva Jersey y el condado de Fairfield, Connecticut, todas las cuales demostraron un claro compromiso para abordar las necesidades del vecindario. Desde 2018, Telemundo 47/WNJU, NBC 4 New York/WNBC y Comcast NBCUniversal han otorgado más de 1.5 millones de dólares a 37 organizaciones sin fines de lucro a través de esta iniciativa.

“En los tres estados, la comunidad sin ánimo de lucro llena un vacío importante para muchas familias. Su trabajo cubre necesidades básicas, amplía el acceso al crecimiento personal y profesional y mejora las comunidades locales. Los ganadores de nuestras Becas de Impacto Local reflejan lo mejor de este sector de servicios críticos y estamos orgullosos de apoyarlos,” dijo Cristina Schwarz, Presidenta y Directora General de Telemundo 47.

En su séptimo año, el concurso de subvenciones ofrece financiación sin restricciones a organizaciones sin ánimo de lucro que prestan un apoyo vital a las comunidades de los tres estados en las categorías de educación y empoderamiento de los jóvenes, narradores de nueva generación y participación comunitaria. El plazo de solicitud para organizaciones sin ánimo de lucro 501(c)(3) elegibles para 2024 comenzó el 19 de marzo y finalizó el 19 de abril.

“Los ganadores de nuestras Ayudas de Impacto Local son impresionantes. Sus esfuerzos están ayudando a las familias a vivir con seguridad en sus hogares, conectando a los niños con nuevas oportunidades educativas y garantizando que los más vulnerables entre nosotros puedan acceder a servicios vitales. La financiación concedida a través de nuestro concurso de subvenciones continuará esta importante labor, que está generando un cambio positivo y marcando la diferencia en los tres estados,” declaró Eric Lerner, Presidente y Director General de NBC 4 New York.

Entre los beneficiarios triestatales figuran:

Rebuilding Together Long Island: $100,000

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Mediante el trabajo voluntario colectivo de más de 80 voluntarios cualificados, Rebuilding Together Long Island ofrece reparaciones gratuitas de tipo manual a propietarios de viviendas con bajos ingresos. Todos los voluntarios utilizan sus propios coches, gasolina y herramientas personales para este servicio.

Los voluntarios corrigen problemas de fontanería y electricidad, realizan trabajos de carpintería, reparan o sustituyen suelos, ventanas, puertas y cerraduras. Para las personas mayores, los veteranos y las personas con discapacidad, los voluntarios también construyen rampas para sillas de ruedas, instalan barras de apoyo y barandillas, convierten bañeras en duchas e instalan inodoros y lavabos a la altura de la ADA.

Los fondos de NBCUniversal se utilizarán para comprar materiales de construcción, como madera para las rampas para sillas de ruedas, tuberías para reparaciones de fontanería y otros materiales eléctricos y de carpintería necesarios para mantener a los habitantes de Long Island seguros en sus hogares.

City Living NY: $60,000

City Living NY trabaja para cambiar los resultados y la trayectoria que experimentan los jóvenes tras abandonar el sistema de acogida, así como para contribuir a una creciente comunidad y red de apoyo para jóvenes con experiencias compartidas. La organización, con sede en Nueva York, acepta derivaciones de jóvenes de hasta 26 años y trabaja para llenar el vacío crítico que deja el sistema de acogida, proporcionando las herramientas y el apoyo necesarios para una transición exitosa hacia la independencia.

Los programas ofrecidos por City Living NY atienden las necesidades inmediatas de vivienda y artículos para el hogar/muebles y ofrecen asistencia personalizada para alcanzar objetivos educativos, laborales y de desarrollo personal. Además, la organización ofrece talleres de formación sobre conocimientos financieros, nutrición, preparación para el trabajo y autocuidado.

La financiación de NBCUniversal se utilizará para ampliar y mejorar una serie de servicios educativos y de empleo. Esto incluye talleres que proporcionan certificaciones reconocidas en áreas de alta demanda como RCP, HVAC, Servicio de Alimentos y Hospitalidad, Cursos de Formación Eléctrica, Licencia de Conducir Comercial (CDL), Formación de Guardias de Seguridad, Asistente de Enfermería Certificada (CAN), Certificación de Doula de Nacimiento, Cursos de Seguridad OSHA, y más. Los fondos concedidos también ayudarán a los jóvenes participantes que gestionan sus propias pequeñas empresas con diversas formas de apoyo, incluidos suministros y asesoramiento. Una parte de los fondos se destinará a las necesidades educativas de los jóvenes, como matrículas universitarias, acceso a clases preparatorias, materiales de estudio, tasas de examen y asistencia para la colocación laboral tras la certificación.

Children of the City: $25,000

Children of the City se centra en cerrar la brecha de habilidades académicas de cada niño y abordar los problemas sociales que impiden que los niños se centren en la educación. En Sunset Park (Brooklyn), los tutores dominan el español y el mandarín, las lenguas más habladas en la zona, y reciben una formación integral en educación y salud mental impartida por especialistas.

El programa Create Success de la organización atiende a jóvenes de entre 4 y 19 años con bajos ingresos y en riesgo de fracaso escolar, especialmente en comunidades de inmigrantes en las que la falta de formación de los padres y su escaso dominio del inglés dificultan la ayuda a sus hijos con las tareas o la comunicación con los profesores. Su enfoque de proporcionar servicios educativos suplementarios en colaboración con las escuelas del barrio y movilizar a los padres para que se impliquen en la trayectoria académica de sus hijos ha logrado el éxito.

La financiación de NBCUniversal se utilizaría para crear entornos de tutoría más reducidos para los estudiantes. Esto mejorará la eficacia de la formación académica al permitir una atención más personalizada, fomentando mayores niveles de compromiso y éxito de los estudiantes. También se destinarán fondos a la enseñanza de ESL y a la formación profesional para ayudar a los tutores a desenvolverse en situaciones singulares, incluidos los casos de IEP (Programas Educativos Individualizados).

Josephine’s Place: $22,272

Josephine's Place presta diversos servicios a mujeres que residen en los alrededores de Elizabeth (Nueva Jersey). Con una plantilla reducida, la organización se basa en una programación impulsada por voluntarios que proporciona experiencias de aprendizaje únicas a las participantes. El 98% de las mujeres que acuden a Josephine's Place son inmigrantes recientes, muchas de las cuales hablan muy poco inglés y suelen huir de situaciones difíciles.

Se ofrecen clases de inglés como segunda lengua (ESL), además de formación informática, preparación para el empleo y tutoría. También se ofrecen grupos de apoyo para quienes sufren violencia doméstica e interpersonal, así como para madres de niños con espectro autista.

La financiación de NBCUniversal se utilizará para añadir instructores que satisfagan la creciente demanda de clases de ESL e informática. La financiación también servirá para adquirir diversos materiales utilizados en los programas de Josephine's Place, como libros, material didáctico, folletos, cuadernos y otros.

INTEMPO: $20,000

Con sede en el condado de Fairfield, INTEMPO atiende a niños con bajos ingresos procedentes principalmente de entornos inmigrantes y de comunidades infrarrepresentadas en las artes. La organización ofrece servicios multiculturales de educación musical que desarrollan habilidades emocionales, cognitivas y de comportamiento. Los alumnos aprenden a tocar el violín, la viola, el violonchelo, la guitarra, el piano y el charango, a cantar música coral y a componer música digitalmente.

La organización se asegura de que los niños desfavorecidos tengan las mismas oportunidades de aprender a tocar instrumentos musicales que sus compañeros más acomodados. Estos beneficios incluyen el fortalecimiento de la memoria y la concentración, el refuerzo de las habilidades lingüísticas y de lectura, un sentido positivo de identidad y pertenencia, agencia y autogestión, y la mejora de las habilidades socioemocionales. El 95% de los 140 estudiantes que asisten a la Escuela de Música INTEMPO proceden de entornos inmigrantes/latinos y tienen necesidades económicas demostrables.

La financiación de NBCUniversal se utilizaría para apoyar los programas de campamentos musicales extraescolares y de verano de la organización. Esto incluye clases de música en grupos reducidos, clases particulares, preparación de audiciones, clases de conjuntos, preparación y actuación en conciertos, consejos juveniles y apoyo a la tutoría y la alfabetización.

Las Subvenciones de Impacto Local 2024 de NBCUniversal están proporcionando 2,5 millones de dólares en fondos a organizaciones sin ánimo de lucro que sirven a uno de los 11 mercados estadounidenses de las emisoras propiedad de Telemundo y NBC, que son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Boston, Washington, D.C., San Francisco, Miami, San Diego y Hartford, Connecticut. Fundado en 2018, el programa de subvenciones de NBCUniversal ha concedido ya 18,5 millones de dólares a 546 organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país.

Para obtener más información sobre Becas de Impacto de NBCUniversal Local, visite becasdeimpactolocal.com y el sitio web en ingles becasdeimpactolocal.com, y síganos en redes sociales @NBCUFoundation y #LocalImpactGrants.