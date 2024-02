NJ tiene $6,300 millones de fondos no reclamados: mira aquí si el Estado te guarda dinero

Lo que debes saber El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey alianta a los residentes a mirar si son uno de los casi 33 millones de personas de Estados Unidos con activos no reclamados, como cuentas bancarias olvidadas, beneficios de seguros de vida impagos, depósitos de servicios públicos y tarjetas de reembolso no utilizadas.

Cuando el propietario de una cuenta financiera o de un bien de valor no inicia ninguna actividad durante varios años y la empresa no puede localizar al propietario, el dinero o las propiedades se entregan al Estado. La Administración de Propiedades No Reclamadas del Tesoro posee actualmente $6,300 millones en activos olvidados.

UPA hace que sea sencillo y cómodo buscar propiedades no reclamadas de forma gratuita. Cualquiera puede buscar su nombre en https://www.unclaimedproperty.nj.gov/ para determinar si el Estado posee su propiedad.

NUEVA JERSEY -- Nunca está de más un poco de dinero extra y tal vez tú seas de los afortunados con fondos sin reclamar.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey alianta a los residentes a mirar si son uno de los casi 33 millones de personas de Estados Unidos con activos no reclamados, como cuentas bancarias olvidadas, beneficios de seguros de vida impagos, depósitos de servicios públicos y tarjetas de reembolso no utilizadas.

Cuando el propietario de una cuenta financiera o de un bien de valor no inicia ninguna actividad durante varios años y la empresa no puede localizar al propietario, el dinero o las propiedades se entregan al Estado. La Administración de Propiedades No Reclamadas del Tesoro posee actualmente $6,300 millones en activos olvidados.

"Nuestra Administración de Bienes No Reclamados trabaja diligentemente durante todo el año para salvaguardar y reunir a las personas con bienes no reclamados", dijo la Tesorera del Estado, Elizabeth Maher Muoio. “Al hacerlo, UPA ha batido sus propios récords de devolución de propiedades a sus legítimos propietarios durante dos años consecutivos. Este notable éxito es un testimonio del compromiso de la UPA con su misión general y un ejemplo de servicio público en su máxima expresión”.

Cómo puedo encontrar si tengo dinero no reclamado en NJ

UPA hace que sea sencillo y cómodo buscar propiedades no reclamadas de forma gratuita. Cualquiera puede buscar su nombre en https://www.unclaimedproperty.nj.gov/ para determinar si el Estado posee su propiedad.

Nueva Jersey anima a las personas a buscar su nombre, un apellido de soltera o el nombre de una empresa o una organización sin fines de lucro.

"Es emocionante escuchar historias de personas que descubrieron que les faltaban activos, grandes o pequeños, y que su devolución marcó una diferencia real en sus vidas", dijo el administrador de la UPA, Steve Harris. "Una búsqueda rápida en nuestro sitio web puede reunir a las personas con propiedades que habían olvidado por completo o que no sabían que tenían".

Una vez aprobado, el activo se devuelve a su legítimo propietario con intereses.

En el año fiscal 2023, UPA devolvió un récord de $202,95 millones en activos a los propietarios legítimos, resultado de 73,686 reclamos presentados ante la agencia. Este esfuerzo superó con creces el récord anterior de UPA establecido en el año fiscal 2022, cuando se devolvieron $164,13 millones en activos a través de 50,867 reclamaciones presentadas. Se han devuelto más de $2,400 millones desde el inicio del programa.