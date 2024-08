Lotería de viviendas: interesados tienen poco tiempo para llenar la solicitud de estos apartamentos en El Bronx

NUEVA YORK -- Se acaba el tiempo para que las personas interesadas soliciten entrar a una lotería de nuevos apartamentos ubicados en El Bronx, a solo una cuadra del campus Rose Hill de la Universidad de Fordham y a minutos de Arthur Avenue.

Las solicitudes se cierran el 11 de octubre para los 50 nuevos apartamentos en el edificio The Arabella, ubicado en el 4720 3rd Avenue, un nuevo desarrollo visionario ubicado en el corazón de Belmont, Bronx.

Las comodidades incluyen un gimnasio, una terraza, una sala de estar y una lavandería compartida, por nombrar algunas. Se da preferencia a los residentes de Bronx Community Board 5. Los inquilinos son responsables de la electricidad del hogar, incluida la estufa eléctrica y la calefacción.

A continuación te explicamos todo lo que debes saber para que puedas entrar a lo lotería de viviendas.

Descripción del lugar

Este edificio se está construyendo a través del Programa de Vivienda Inclusiva y se prevé que reciba una exención de impuestos a través del Programa 421-a del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Servicios

Se aceptan mascotas

Estaciones de cambio de coches eléctricos

Lavadero compartido

Lavavajillas en la unidad

Electrodomésticos de bajo consumo

Wifi en zonas comunes

Gimnasio

Salón de fiestas

Zonas al aire libre

Sala de ocio

Terraza al aire libre

Cámaras de seguridad

Portero

Administrador residente en el lugar

Portero virtual

Dispositivo de intercomunicación

Ascensor

Entrada accesible

Libre de humo

Garajes

Aparcamiento cubierto

Taquillas para guardar bicicletas

Almacenamiento

Dónde queda el edificio y cuántas unidades tiene

Ubicado en 4720 3rd Avenue, The Arabella es un nuevo desarrollo visionario ubicado en el corazón de Belmont, Bronx. The Arabella ofrece 50 unidades de nueva construcción.

Quién cumple los requisitos para esta lotería

Pueden presentar una solicitud las personas o los hogares que cumplan con los requisitos de ingresos y tamaño del hogar que se indican en la tabla de Unidades disponibles.

Los solicitantes calificados deberán cumplir con criterios de selección adicionales.

Los solicitantes que vivan en la Ciudad de Nueva York reciben una preferencia general para los apartamentos.

Unidades disponibles y requisitos

Tamaño de la unidad Alquiler mensual1 Unidades disponibles Tamaño del hogar2 e Ingresos anuales del hogar3

1 dormitorio $2,206.00 16 1 persona: $80,606.00 - $86,960.00

2 personas: $80,606.00-$99,440.00

3 personas: $80,606.00-$111,840.00 2 dormitorios $2,629.00 17 2 personas: $96,789.00-$99,440.00

3 personas: $96,789.00-$111,840.00

4 personas: $96,789.00-$124,240.00

5 personas: $96,789.00-$134,160.00 3 dormitorios $3,022.00 2 3 personas: $111,943.00-$111,840.00

4 personas: $111,943.00-$124,240.00

5 personas: $111,943.00-$134,160.00

6 personas: $111,943.00-$144,080.00

7 personas: $111,943.00-$154,080.00 1 dormitorio $2,350.00 9 1 persona: $80,572.00-$141,310.00

2 personas: $80,572.00-$161,590.00

3 personas: $80,572.00-$181,740.00 2 dormitorios $2,995.00 5 2 personas: $102,686.00-$161,590.00

3 personas: $102,686.00-$181,740.00

4 personas: $102,686.00-$201,890.00

5 personas: $64,492 - $100,620 2 dormitorios $3,010 4 2 personas: $102,686.00-$161,590.00

3 personas: $102,686.00-$181,740.00

4 personas: $102,686.00-$201,890.00

5 personas: $102,686.00-$218,010.00 3 dormitorios $3,950.00 1 3 personas: $135,429.00-$181,740.00

4 personas: $135,429.00-$201,890.00

5 personas: $135,429.00-$218,010.00

6 personas: $135,429.00-$234,130.00

7 personas: $135,429.00-$250,380.00

Hasta cuándo puedo enviar la solicitud

Hasta el 11 de octubre de 2024.

Cómo puedo solicitar esta lotería

POR CORREO

Para solicitar una solicitud por correo, envíe un sobre con su dirección a:

The Arabella c/o Housing Line, 109 East 9th Street

New York, NY 10003

SOLICITUD EN LÍNEA

Una vez que haya confirmado que cumple con los requisitos para solicitar esta lotería, puede presentar la solicitud directamente en línea AQUÍ.

NOTA:

No envíe solicitudes duplicadas.

Envíe solo una solicitud por sorteo.

No presente su solicitud en línea y envíe también una solicitud en papel.

Los solicitantes que presenten más de una solicitud pueden ser descalificados.

Dónde puedo encontrar más información

Para más información ir aquí.