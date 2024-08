Apartamentos desde $933: interesados tienen poco tiempo para solicitar esta lotería en Brooklyn

NUEVA YORK -- Se acaba el tiempo para que las personas soliciten entrar a una lotería de nuevos apartamentos de NYCHA ubicados en Brooklyn, el de una habitación podría costar desde $933 y el de dos habitaciones desde $1,104

Los interesados tienen hasta el viernes 9 de agosto para enviar la solicitud para el inmueble ubicado en el 828 Metropolitan Avenue en East Williamsburg.

Las comodidades incluyen espacios aptos para mascotas, estacionamiento cubierto, espacio para guardar bicicletas, electrodomésticos de cocina de alta gama y acabados. Los ingresos que cumplen los requisitos son desde $35,829 a $218,010, grupos familiares de 1 a 5 personas.

