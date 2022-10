CNBC: Ley de NYC obliga a empleadores a compartir la información salarial con posibles nuevos trabajadores

Lo que debes saber Pronto, más empleadores compartirán información salarial con posibles empleados a medida que un número creciente de estados aprueben leyes sobre transparencia salarial.

El 98% de los trabajadores están a favor de la divulgación de salarios, según Monster.

NUEVA YORK -- Pronto más descripciones de trabajo incluirán rangos de salario.

La Ley de Transparencia Salarial de la Ciudad de Nueva York entra en vigencia el 1 de noviembre, lo que obliga a los empleadores a compartir el salario o el salario por hora en las publicaciones.

Un número creciente de estados, incluidos California, Connecticut, Colorado, Maryland, Nevada, Rhode Island y Washington, están implementando sus propias reglas de divulgación de pago, o ya lo han hecho.

“Esperamos que continúe la reciente ola de legislación sobre transparencia salarial”, dijo Mariann Madden, directora de trabajo y recompensas de la consultora de beneficios WTW, anteriormente conocida como Willis Towers Watson.

Sin embargo, “los requisitos reglamentarios son solo un factor en el aumento esperado de divulgaciones y comunicaciones sobre salarios”, agregó Madden.

“Los solicitantes de empleo y los empleados actuales quieren saber y comprender que reciben un trato justo y que se les brindan las mismas oportunidades para prosperar y crecer dentro de la organización”, dijo Madden.

Con o sin requisitos legales, los trabajadores apoyan abrumadoramente la transparencia salarial; de hecho, el 98% dijo que los empleadores deberían revelar los rangos salariales en las ofertas de trabajo, según nuevos datos de Monster.

La mayoría también dijo que las leyes de divulgación de salarios tendrían un impacto positivo en el futuro del trabajo. La idea es que la transparencia salarial generará equidad salarial, o esencialmente igual salario por trabajo de igual o comparable valor, independientemente del género, la raza u otra categoría demográfica del trabajador.

Más de la mitad, o el 53%, se negaría incluso a postularse para un trabajo que no revele el rango salarial, incluso en estados donde la transparencia salarial no es una ley, dijo Monster. Una encuesta separada realizada por el sitio de búsqueda de empleo Adzuna encontró que el 33% de los buscadores de empleo dijeron que no irían a una entrevista de trabajo sin saber primero el salario que el empleador está dispuesto a ofrecer.

Ese tipo de margen podría impulsar más cambios, según Vicki Salemi, experta en carreras de Monster.

“Los empleadores pueden darse cuenta de que esta transparencia es importante para quienes buscan trabajo y comenzar a incluirla de todos modos sin un mandato”, dijo.

Determine 'lo que debería estar ganando'

Los salarios están en el centro de atención ya que la inflación pesa sobre la situación financiera de la mayoría de los trabajadores.

Si bien el crecimiento de los salarios ha sido alto según los estándares históricos, no está a la altura del aumento del costo de vida, que sigue aumentando al ritmo anual más rápido en aproximadamente cuatro décadas, y eso está dejando a más trabajadores insatisfechos con su salario.

Cuando se trata de determinar lo que debería estar ganando, "no confíe solo en la descripción del trabajo", aconsejó Salemi de Monster. “Conozca su valor en función de su experiencia y conjuntos de habilidades y la norma para la industria en la que se encuentra”.

Pero el salario no lo es todo, agregó. Otros factores a considerar incluyen mayores oportunidades de progreso, flexibilidad y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida, dijo Salemi.

Saque la cuestión del salario "fuera del camino"

“La realidad es que el mercado laboral aún es fuerte”, dijo Mandi Woodruff-Santos, asesora profesional y coanfitriona del podcast Brown Ambition, y eso brinda a los solicitantes de empleo más influencia en lo que respecta a beneficios y salarios.

Woodruff-Santos aconseja a los clientes que pregunten sobre el salario de un puesto durante la entrevista de selección telefónica inicial.

“Les preguntaría directamente: ¿Tienen un presupuesto para este papel?” ella dijo. “Entonces decide si quieres continuar.

“Estoy a favor de sacarlo del camino”, agregó.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.