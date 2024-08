NYC lanza herramientas para ayudar a construir una vivienda adicional en la misma propiedad

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York ahora cuenta con nuevas herramientas para ayudar a los propietarios de viviendas a crear unidades de viviendas auxiliares, (ADU, por sus siglas en inglés), que no solo los ayudarán a costear la permanencia en las comunidades que consideran su hogar, sino también a generar riqueza generacional para las familias.

Las ADU se definen como cualquier unidad independiente secundaria en la misma propiedad que una vivienda principal, incluidas las cabañas en el patio trasero y los apartamentos en el sótano con entradas independientes.

Las nuevas herramientas incluyen un portal de ventanilla única para eliminar la burocracia y una nueva subvención de $4 millones para respaldar un programa piloto de ADU. Las ADU son una solución comprobada para crear viviendas muy necesarias en un momento en que la ciudad enfrenta una crisis histórica de asequibilidad y escasez de viviendas.

“Para nuestros adultos mayores que luchan por permanecer en los vecindarios que consideran su hogar o para los jóvenes que luchan por encontrar un espacio habitable, las unidades de vivienda complementarias pueden ser un salvavidas para obtener una vivienda estable y asequible”, dijo el alcalde Eric Adams durante el anuncio el lunes. “Durante demasiado tiempo, nuestras políticas se han basado en el pasado e ignorado el presente: nos enfrentamos a una crisis generacional de vivienda”.

“Desde personas mayores que luchan por envejecer en casa hasta familias jóvenes que se esfuerzan por pagar la hipoteca, agregar una pequeña cabaña en el patio trasero o un apartamento en el sótano puede cambiar la vida”, dijo la vicealcaldesa de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral, Maria Torres-Springer.

Para que sirven este tipo de viviendas

Se ha demostrado que las ADU ayudan a los propietarios a proporcionar un espacio habitable para sus seres queridos o cuidadores, generan ingresos adicionales o brindan espacio adicional para que las familias crezcan, sin cambiar significativamente el aspecto y la sensación del vecindario en el que están construidas. En una encuesta de AARP a personas de 50 años o más, siete de cada 10 encuestados dijeron que considerarían construir una ADU para un ser querido que necesita atención.

Cómo ayuda el programa y el nuevo recurso

El programa piloto Plus One ADU proporciona hasta $395,000 en fondos a propietarios calificados a través de HPD y fondos de subvención de New York State Homes and Community Renewal para construir o convertir una ADU en su propiedad.

Además, el programa brinda a los propietarios apoyo financiero y técnico, incluidos recursos de predesarrollo y construcción. Lanzado por primera vez en 2023, en sus primeros dos meses, el programa piloto escuchó a más de 2,800 propietarios de viviendas y casi el 80 por ciento de los solicitantes informaron que estaban interesados ​​en mejorar las finanzas de su familia o albergar a un miembro de la familia con una ADU. El financiamiento adicional permitirá que hasta 35 propietarios añadan o transformen una segunda vivienda, según lo permitido por los códigos de zonificación y construcción actuales. Para permitir que aún más propietarios se beneficien de una ADU, City of Yes for Housing Opportunity permitiría que las viviendas unifamiliares o bifamiliares en la Ciudad de Nueva York añadan una unidad de vivienda auxiliar de hasta 800 pies cuadrados, al tiempo que se adhieren al código de construcción y otras regulaciones de la ciudad y el estado.

La administración también anunció planes para crear una "ventanilla única" de recursos para ayudar a los neoyorquinos a añadir una ADU a sus propiedades, incluidas guías paso a paso para ayudar a los propietarios a navegar por el proceso de ADU.

Este recurso incluirá, por primera vez en la historia de la Ciudad de Nueva York, una biblioteca de diseños preaprobados, que agilizará las aprobaciones de permisos para viviendas auxiliares seguras y reducirá los costos para los propietarios.

Más información aquí. También en este sitio web.