Nueva función de la aplicación del LIRR te permitirá abordar trenes menos congestionados

NUEVA YORK - Desde ya puedes ver que tan congestionado está un tren del Long Island Rail Road, incluso antes de salir de casa.

En una nueva función de la aplicación LIRR anunciada el martes, los pasajeros pueden planificar su viaje y elegir trenes basándose en datos recientes sobre hacinamiento que les permitirán distanciarse físicamente. Los viajeros podrán ver el promedio de pasajeros de los últimos siete viajes de un tren específico en cualquier estación, dijo la agencia de tránsito.

Los íconos debajo de trenes específicos calificarán la capacidad de cada tren de 1 a 4, siendo 4 el más concurrido en ese momento en particular. Por ejemplo, alguien que viaje de Babylon a Penn Station alrededor de las 7 a.m. puede saber de antemano si tomar el servicio de las 6:49 a.m. o las 7:10 a.m. dependiendo de la cantidad de pasajeros.

La nueva función obtiene los datos de otra función implementada en junio debido a la pandemia de coronavirus. Obtiene información de sensores que determinan en tiempo real cuántos pasajeros hay a bordo de un tren, dijo LIRR.

"Nuestros pasajeros pueden estar seguros de que esta información es confiable y nunca está sujeta a errores humanos. Nuestros clientes podrán comprender las tendencias exactas de pasajeros de su viaje en particular para que puedan tomar la decisión más ideal posible sobre cuándo viajar con nosotros, ", dijo el presidente de LIRR, Phil Eng.