Qué recomiendan los CDC: ¿Deben los niños en las escuelas seguir usando mascarilla?

NUEVA YORK - A medida que las personas comienzan a deshacerse de las mascarillas después de la nueva orientación de los CDC, los padres se preguntan si eso pone a los niños en mayor riesgo.

"No son solo los padres los que se sienten así. Los médicos y los proveedores de atención médica también están preocupados porque nuestros niños menores de 12 años son ahora la población vulnerable", dijo a NBC el médico Payal Kohli.

Y es que a este experto en salud, le preocupan los efectos físicos y mentales en los niños.

"Realmente confundirá a los niños y enviará muchos mensajes contradictorios cuando sus padres puedan quitarse la mascarilla, pero los niños menores de 12 años todavía tienen que ponerse la mascarilla, todavía tienen que tener cuidado de lavarse las manos y se va a ser difícil para los padres sin modelar ese comportamiento ", dijo Kohli.

El doctor dijo que es posible que podamos ver más casos de COVID-19 entre niños.

Mientras, los menores pueden no enfermarse mucho o incluso no mostrar síntomas, por lo que podrían pasar el virus a adultos más vulnerables, especialmente a los que aún no se han vacunado.