‘Preocupación extrema’: NYC combate elevadas tasas de COVID-19 en ciertos vecindarios

NUEVA YORK -- El número total de hospitalizaciones por COVID-19 en la ciudad de Nueva York está aumentando, mientras los funcionarios luchan para combatir las crecientes tasas de infección en ciertos vecindarios en las últimas semanas que amenazan con evolucionar hacia una transmisión más generalizada.

El martes, el alcalde Bill de Blasio reveló que la tasa de positividad diaria de la ciudad de Nueva York supera el 3% por primera vez en meses. Las multas por no llevar máscaras entrarán en vigor de inmediato en un intento por detener la propagación del virus.

De Blasio describió la positividad diaria como motivo de "preocupación extrema". Aunque el alcalde instó a que las tasas de positividad se tomen en contexto en un promedio semanal, lo que situaría a la ciudad en un 1.38% el martes, dijo que se deben tomar acciones más extensas en ciertos códigos postales para frenar la propagación.

Si ese promedio móvil de siete días alcanza el 3 por ciento, De Blasio dijo que las escuelas públicas, que están completamente reabridas por etapas esta semana, volverán a cerrar.

Al mismo tiempo, los casos de COVID continúan aumentando a tasas preocupantes a nivel nacional y mundial, lo que llevó al gobernador Andrew Cuomo a emitir una nueva orden de cuarentena en viajes internacionales el lunes. Se espera que actualice la lista de estados restringidos el martes. Actualmente, la cantidad de estados y territorios de EE.UU. desde los cuales los viajeros que llegan al área triestatal deben estar en cuarentena durante 14 días es 35.

A partir del martes, esas áreas son Arizona, Alaska, Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, Dakota del Norte, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Virginia, Wyoming y Wisconsin.

Algunos códigos postales en Brooklyn, Queens, el condado de Rockland y el condado de Orange tienen tasas de infección más altas que las áreas en la lista de cuarentena triestatal. Diez códigos postales representan el 25 por ciento de los números COVID diarios recientes del estado.

En el condado de Rockland, el código postal 10977 tuvo una tasa de positividad del 30%, 10952 tuvo una tasa de positividad del 25%, 10950 del condado de Orange (22%), 11219 de Brooklyn (17%), 11210 (11%), 11204 (9%), 11230 (9%) y 11367 de Queens (6%). En todo el estado, la tasa de infección de Nueva York se mantuvo en 1.5% el lunes, una tasa comparativamente baja pero notablemente más alta que el tramo inferior al 1% que el estado disfrutó durante casi 40 días seguidos.

La tasa de infección de la ciudad de Nueva York fue de 1.6% el lunes, nuevamente un número bajo en comparación con los números de otras ciudades importantes en el último momento, pero alto según sus propios estándares recientes. Brooklyn alcanzó una tasa de infección de 2.6%, la más alta del condado, el lunes, mientras que Queens subió a 2.6%.

Cuomo dijo que lanzaría actividades de divulgación específicas y proporcionaría máquinas de pruebas rápidas a los códigos postales más afectados e instó a los funcionarios locales a intensificar en gran medida el uso de las máscaras, el distanciamiento social y el cumplimiento comercial, entre otras medidas. Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York también han redoblado sus esfuerzos.

OMS

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York habían advertido que se podrían implementar nuevos cierres en las áreas afectadas el martes si no había mejoras para el lunes por la noche, incluyendo el posible cierre de negocios no esenciales y escuelas privadas. No se produjo ninguna mejora, la situación solo empeoró, pero la ciudad aún no ha anunciado nuevas restricciones en los vecindarios afectados. Actualmente está trabajando para distribuir cubiertas faciales, desinfectante de manos y mensajes educativos clave.

Los grupos de la ciudad de Nueva York han crecido de seis vecindarios con más del 3% de positividad a nueve vecindarios en las últimas semanas, superando el promedio de la ciudad en 3.7 veces durante 14 días. Hasta medio millón de estudiantes podrían estar en la escuela en persona en algún momento de esta semana por primera vez desde marzo, lo que tensará aún más nervios mientras los funcionarios luchan por controlar los picos recientes en los vecindarios.

El comedor interior también regresará el jueves en la ciudad de Nueva York al 25% de su capacidad; el alcalde no ha dicho si continuaría con otro aplazamiento.

Los funcionarios han dicho que las escuelas públicas volverán a cerrar si el porcentaje de pruebas de positividad en toda la ciudad alcanza el 3% en un promedio móvil de siete días. Ciertas escuelas privadas y guarderías en los códigos postales afectados ya han sido notificadas, y la ciudad dijo que se comunicará con todas las escuelas no públicas sobre nuevas pautas. La ciudad desplegará 11 unidades de prueba móviles en las áreas con mayores tasas de COVID, con un enfoque en las áreas anteriores mientras triplicará la capacidad de los sitios de prueba express en Crown Heights y Fort Greene.

Aquí está la lista de las áreas más preocupantes de Nueva York y sus tasas de positividad según la última actualización del Departamento de Salud del lunes:

Gravesend / Homecrest (6.72%)

Midwood (5.53%),

Jardines de Kew (3.61%)

Edgemere / Far Rockaway (3.98%),

Parque municipal (5.26%),

Bensonhurst / Mapleton (5.15%),

Bahía Sheepshead (4.05%),

Planicies / Midwood (4.08%)

Kew Gardens Hills / Pomonok (3.04%)

Otras áreas que se están vigilando de cerca también incluyen:

Rego Park (2.49%)

Terraza de Kensington / Windsor (2.50%)

Brighton Beach / Manhattan Beach / Sheepshead Bay (2.63%)

El estado informó un número inusual de pruebas positivas en un área al norte de Binghamton en el nivel sur de Nueva York, una región que Cuomo advirtió que está viendo grupos provenientes de un hogar de ancianos del condado de Steuben, una reunión de la iglesia en el condado de Chemung y un pub en el condado de Broome.

Las últimas preocupaciones surgen cuando el número de muertos por coronavirus en EE. UU. ha superado los 200,000 y el número mundial superó el sombrío hito de 1 millón el lunes. A nivel nacional, EE.UU. tiene más de 7 millones de casos confirmados de COVID, más que cualquier otro país del mundo.