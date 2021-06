NY eliminará el requisito de usar máscaras en el interior de escuelas y campamentos

Lo que debes saber El estado de Nueva York planea eliminar su requisito de usar mascarillas en el interior para estudiantes y adultos en escuelas y campamentos a partir del lunes, salvo cualquier objeción de los CDC, anunció el viernes el gobernador Andrew Cuomo.

A las escuelas y campamentos individuales se les permitirá implementar estándares más estrictos si así lo desean, como fue el caso cuando Cuomo adoptó la guía de máscara ajustada de los CDC para personas completamente vacunadas en el gran día de reapertura de Nueva York el mes pasado.

Los estudiantes y el personal completamente vacunados de cualquier edad no han necesitado usar máscaras en ningún escenario interior o exterior desde que Cuomo adoptó la última guía de los CDC.

Por su parte, las escuelas de la Ciudad de Nueva York continuarán exigiendo máscaras hasta el final del año escolar, según Bill Neidhardt, portavoz de l Alcalde de la ciudad Bill de Blasio.

En un comunicado, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York dijo: “La salud y seguridad de nuestros estudiantes, educadores y personal siguen siendo nuestra principal prioridad. Según la guía estatal, los distritos locales pueden implementar estándares que tengan más sentido para sus comunidades, y continuamos con nuestra política de máscaras universales en nuestras escuelas ".

En este momento, se recomendará encarecidamente el uso de mascarillas en interiores, pero no es obligatorio para los estudiantes, campistas y personal, maestros y consejeros de cualquier edad, ya sea que estén completamente vacunados o no. El enmascaramiento al aire libre solo se recomienda en este momento para los campistas y consejeros no vacunados en ciertas circunstancias de mayor riesgo, según la guía actualizada para campamentos de verano publicada por el estado en mayo.

Los cambios están pendientes de cualquier objeción de los CDC, sobre la que preguntó el Comisionado de Salud de Nueva York, Dr. Howard Zucker, en una carta a la Directora, Dra. Rochelle Walensky, fechada el viernes.

"A medida que continuamos trabajando para reducir la propagación de COVID-19 y equilibrar la reapertura con la seguridad, el estado de Nueva York se esfuerza por lograr la coherencia entre entornos con niveles de riesgo y poblaciones similares", comenzaba la carta.

"La guía actual de los CDC para las escuelas K-12 recomienda un requisito para el 'uso consistente y correcto de máscaras faciales que se ajusten bien con la filtración adecuada por parte de todos los estudiantes, maestros y personal', continuó." No hay distinción entre el uso de máscaras para actividades en el interior versus actividades al aire libre (excepto por una vaga referencia a los deportes) y no se refiere a las personas vacunadas".

La carta señala que la guía actual de los CDC para los campamentos juveniles solo recomienda encarecidamente el uso de máscaras en el interior para las personas que no están completamente vacunadas, mientras que las personas al aire libre pueden deshacerse de las cubiertas para la cara independientemente del estado de vacunación. También reitera las últimas recomendaciones de los CDC sobre máscaras para personas completamente vacunadas.

"Como muchos campamentos se llevan a cabo en los terrenos de la escuela, ambos atienden a niños en edad escolar, y el final del año escolar y el comienzo de la temporada de campamentos ocurren en junio, el estado de Nueva York planea alinear nuestra escuela y la guía de máscaras del campamento", Zucker escribe. "Si hay algún dato o ciencia que conozca que contradice el avance de este enfoque, hágamelo saber lo antes posible".

El CDC no respondió de inmediato a la carta el viernes por la tarde. Pero los datos recientemente publicados por la agencia el mismo día pueden sorprender a algunos.

Si bien es posible que los niños no experimenten resultados tan severos de COVID-19 como sus cohortes mayores y más vulnerables, los nuevos datos de los CDC muestran una tendencia alarmante en las hospitalizaciones de adolescentes: aumentaron en marzo y abril después de haber disminuido inicialmente a principios de año, un hecho que el El jefe de los CDC dice que la tiene "profundamente preocupada".

"Estoy profundamente preocupado por la cantidad de adolescentes hospitalizados y me entristece ver la cantidad de adolescentes que requirieron tratamiento en unidades de cuidados intensivos o ventilación mecánica", dijo Walensky en un comunicado el viernes.

"Gran parte de este sufrimiento se puede prevenir", agregó Walensky. "Hasta que estén completamente vacunados, los adolescentes deben seguir usando máscaras y tomar precauciones cuando estén cerca de otras personas que no estén vacunadas para protegerse a sí mismos, a su familia, amigos y comunidad".