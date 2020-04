No hay lugar para el error: NY en progreso, pero Cuomo insta a no bajar la guardia para no vivir un “infierno de nuevo” Si Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut continúan aplicando el distanciamiento social, estos podrían empezar a aflojar las órdenes de quedarse en casa y a reabrir los negocios no esenciales después del primero de junio, según nuevas proyecciones.