Inmenso centro comercial American Dream reabrirá en octubre

NUEVA JERSEY -- American Dream reabrirá el próximo mes, dando la bienvenida a los clientes que quieran disfrutar de las compras o del entretenimiento en el interior del centro comercial. Eso sí, todo con unas nuevas pautas de seguridad en la era del coronavirus.

La reapertura del centro comercial está programada para el jueves, 1 de octubre. Varios minoristas abrirán por primera vez ese día en el centro comercial, incluyendo H&M, Primark y ZARA.

El parque acuático DreamWorks, el Nickelodeon Universe, el minigolf Out of This World Blacklight y The Rink volverán a abrir. Big SNOW American Dream, las pistas cubiertas de esquí y snowboard, abrieron el martes. Aperturas adicionales se anunciarán más adelante.

Aunque algunos pueden estar emocionados de que American Dream vuelva a abrir, la experiencia del centro comercial y el entretenimiento será diferente debido a la pandemia en curso. Los protocolos de seguridad que los visitantes pueden esperar incluyen, pero no se limitan a:

Se requerirán máscaras para ingresar a American Dream;

Habrá capacidades reducidas en todo el centro comercial y dentro de cada una de las atracciones abiertas. Dado que las atracciones operarán a capacidades reducidas, se anima a los visitantes a hacer reservaciones antes de su visita en www.americandream.com;

Habrá mayor higienización y desinfección en todas las áreas comunes y atracciones del American Dream;

Habrá estaciones de desinfectante de manos y recordatorios de higiene instalados en todo el centro comercial y dentro de las atracciones;

Habrá guía de distanciamiento físico, incluyendo marcas en el suelo, barreras de plexiglás, programación sin contacto y más.

“Nos gustaría agradecer al gobernador Murphy, su administración, el Departamento de Salud de Nueva Jersey, nuestra delegación legislativa, el Ejecutivo del Condado Jim Tedesco y su equipo, y la Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey por sus esfuerzos colectivos a lo largo de este proceso para llegar a una reapertura segura ”, dijo Don Ghermezian, codirector ejecutivo de American Dream, en un comunicado.

"También queremos agradecer a nuestros visitantes y miembros del equipo por su paciencia y lealtad mientras estábamos cerrados", dijo Mark Ghermezian, Co-CEO de American Dream, en un comunicado. “Sabemos que nuestra comunidad ha estado esperando regresar, pero era importante para nosotros que nos tomáramos el tiempo y las precauciones necesarias para dar la bienvenida a los huéspedes de la manera más segura posible. Los últimos meses han sido difíciles para todos, y aunque todavía nos estamos adaptando a la nueva normalidad, estamos seguros de que podemos brindar a los huéspedes un entorno más seguro para hacer realidad los sueños de todos, en todas partes, así como crear oportunidades de trabajo muy necesario en Nueva Jersey".

American Dream debutó el otoño pasado. Antes de la crisis de COVID, el centro comercial se estaba abriendo en fases, con la apertura del parque temático Nickelodeon Universe en octubre y la apertura de Big SNOW a tiempo para las vacaciones de diciembre. Se programó que los minoristas abrieran en marzo antes de que la pandemia detuviera esos planes.

American Dream ha sido un proyecto muy esperado que ha estado plagado de problemas financieros desde que se adjudicó el primer contrato en 2003. La inmensa estructura, una vez llamada "el maldito edificio más feo de Nueva Jersey" por el ex gobernador republicano Chris Christie, ha quedado inacabada entre el MetLife Stadium y la New Jersey Turnpike durante años.