Escuelas públicas en Yonkers reparten comida gratis para los niños

NUEVA YORK -Las escuelas públicas de Yonkers, en Nueva York, recibieron una donación de un camión lleno de alimentos frescos de un valor de $45,000 dólares. Los productos fueron donados por United Fruit Group, Texas and Produce Tech Giants y el Estado.

Los empleados de la Junta de Educación recolectaron los productos y los donarán a miembros de la comunidad en necesidad.

Las escuelas públicas de Yonkers reparten desayunos y almuerzos a todos los menores de 18 años como parte del programa conocido en inglés “Grab and Go”.

Los alimentos son repartidos mientras las escuelas están cerradas de 8:30 a 11:30 de la mañana en las siguientes escuelas:

• Eugenio María de Hostos MicroSociety School: Ubicada en el 75 Morris Street

• Martin Luther King, Jr. Academy: ubicada en el 135 Locust Hill Avenue

• Roosevelt High School-Early College Studies: ubicada en el 631 Tuckahoe Road

• Scholastic Academy, for Academic Excellence: ubicada en el 77 Park Hill Avenue

• School 5: ubicada en el 118 Lockwood Avenue

• School 13: ubicada en el 195 McLean Avenue

• Thomas Cornell Academy: ubicada en el 15 St. Marys Street

• Yonkers Middle High School: ubicada en el 150 Rockland Avenue

REPARTICIÓN DE COMIDA EN LA GRAN MANZANA:

Por otro lado, recuerde que todos los residentes de la Gran Manzana, tanto adultos como niños, pueden adquirir sus tres comidas diarias de forma gratuita.

En la ciudad hay mas de 400 puntos de distribución de comida en diferentes escuelas donde puede recoger los alimentos.

Las comidas se pueden recoger en todos los centros de comidas de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., de lunes a viernes

Los adultos y niños pueden recoger la comida de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., y solo los adultos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

Para más información, llame al 311 o visite el sitio web: https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals