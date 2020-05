Nueva York pronto se quedará sola en PAUSA; NJ aprueba graduaciones al aire libre a partir del 6 de julio

Lo que debes saber Las regiones de Mid-Hudson y Long Island podrían reabrir en cuestión de días, dijo el gobernador Andrew Cuomo, dejando solo la ciudad de Nueva York en "PAUSA"

Nueva York y Nueva Jersey han relajado algunas restricciones de hacinamiento en los últimos días. NJ permitirá a las escuelas celebrar ceremonias de graduación al aire libre socialmente distantes a partir del 6 de julio

NUEVA YORK - Se espera que la región de Mid-Hudson en Nueva York vuelva a abrir el martes, más de dos meses después de que un abogado de New Rochelle engendrara el primer grupo de virus del estado, uno que se extendería a Manhattan y Nueva Jersey e impulsaría al gobernador Andrew Cuomo a desplegar la Guardia Nacional. - el primer movimiento de contención en lo que sería una serie de órdenes de cierre en las próximas semanas.

Se espera que Cuomo haga oficial la reapertura más tarde el martes, siempre que Mid-Hudson haya identificado y entrenado a su ejército de rastreo de contactos y pueda marcar el último de los siete puntos de referencia del gobernador requeridos para ingresar a la Fase I. Necesita contratar 30 rastreadores por cada 100,000 residentes para lograr ese objetivo

Long Island también podrá comenzar su proceso de reapertura esta semana, siempre que cumpla con su requisito de localización de contactos y continúe viendo disminuir sus tasas de mortalidad hospitalaria. Una vez que lo haga, la ciudad de Nueva York se quedará sola en "PAUSA".

Tanto el alcalde Bill de Blasio como Cuomo han dicho que la ciudad de Nueva York está actualmente en camino de reabrir en la primera o segunda semana de junio. Tres criterios se interponen en su camino. Necesita mantener solo el 1 por ciento más de sus camas de hospital y unidades de cuidados intensivos disponibles de lo que lo hace actualmente (29 por ciento cada uno) para cumplir con el umbral abierto del 30 por ciento que Cuomo quiere asegurar que el resurgimiento potencial no vuelva a abrumar al sistema. También debe cumplir con el objetivo de seguimiento del contrato, aunque en los casos de las otras nueve regiones que han reabierto o están a punto de hacerlo, esa ha sido la última marca de casilla marcada, y generalmente dentro de las 24 horas posteriores a la reapertura.

Mientras tanto, algunas de las primeras regiones reabiertas, las cinco que comenzaron sus reinicios cuando la orden de cierre estatal terminó a las 12:01 a.m. del 15 de mayo, están considerando el siguiente paso del proceso de reapertura, que involucra servicios minoristas, financieros y profesionales. La Fase III reabre negocios de comida y hospitalidad. La educación y el entretenimiento están programados para la Fase IV, la etapa final de reapertura.

ESTADO DE LAS REGIONES DE NUEVA YORK

Inicialmente, el gobernador había ordenado un período de monitoreo de dos semanas entre fases para evaluar posibles aumentos en las tasas de infección. Indicó el sábado que la ventana de dos semanas podría flexionar un poco. De cualquier manera, esa ventana finalizaría el viernes para las cinco regiones que reabrieron el 15 de mayo, posicionándolas para dar el siguiente paso. Aquí hay un desglose de todos los negocios que podrán reabrir.

Nueva York ha estado en la pendiente cuesta abajo de la curva COVID-19 durante algún tiempo, pero el viaje para llegar aquí presentó un torbellino tan rápido de dolor emocional y económico que algunos pueden mirar hacia atrás y encontrar que sus cabezas siguen girando.

El estado informó su primer caso de COVID el 1 de marzo, su primera muerte por virus el 14 de marzo. Menos de tres meses después, tiene más de 360,000 casos confirmados de COVID, aunque el número real es probablemente mayor. Ha confirmado casi 24,000 muertes por virus, aunque ese número probablemente tampoco capta el alcance completo.

La ciudad de Nueva York representa dos tercios de las 23,488 muertes confirmadas por virus en todo el estado e informa otras 4,777 muertes probables, lo que eleva su trágica cifra a más de 20,000. Incluso entonces, los CDC dicen que hay miles de muertes que no se han relacionado probablemente o definitivamente con COVID-19 que aún podrían estar conectadas.

Aún así, en medio de la oscuridad, los neoyorquinos finalmente pueden ver algo de luz por primera vez en lo que parece una eternidad. Las calles y las playas se vieron repletas durante el largo fin de semana del Día de los Caídos por (en su mayoría) peatones con máscaras. La policía de Nueva York y el Departamento de Parques estaban en vigencia para recordarles las pautas de distanciamiento físico y ofrecer coberturas faciales gratis a cualquier persona que lo necesitara.

A última hora del viernes, Cuomo levantó la restricción de reunión no esencial para permitir que grupos de 10 personas o menos se reúnan por cualquier motivo. No fue hace tanto tiempo que las reuniones de cualquier número, para cualquier propósito no esencial, estaban estrictamente prohibidas.

Nueva Jersey alivió de manera similar algunas restricciones de hacinamiento a fines de la semana pasada, permitiendo reuniones al aire libre de hasta 25 personas y autorizando la reanudación de las ventas en persona en concesionarios de automóviles y tiendas de bicicletas. Todavía está en la Etapa 1 de lo que el gobernador Phil Murphy ha descrito como un proceso de tres etapas para la reapertura y la recuperación.

Murphy dijo el domingo que cree que las guarderías y los campamentos se reabrirán más temprano que tarde, y le dijo a CNN que la economía no puede reabrir exitosamente sin darles a los padres que trabajan "una oportunidad para que sus hijos estén bien atendidos". También espera que las escuelas vuelvan a abrir para el aprendizaje en persona en septiembre.

El Estado Jardín ha retrasado un poco a Nueva York en la curva. Está viendo un mayor número de muertes diarias que Nueva York casi a diario, aunque esos números también están disminuyendo lentamente. Hasta la fecha, Nueva Jersey ha perdido 11,14 personas por el virus, mientras que Connecticut ha reportado 3,742 muertes. Por orden ejecutiva, las banderas ondean a media asta para rendir tributo de forma indefinida a las víctimas perdidas por COVID-19.

El número nacional de muertos probablemente eclipsará un sombrío hito de 100,000 el martes, según estimados de NBC News. Ahora se encuentra en más de 99,000, y múltiples modelos de virus diversos proyectan que miles más morirán en las próximas semanas.