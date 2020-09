Cuomo pide una investigación sobre la respuesta al COVID de la administración Trump

NUEVA YORK -- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, están pidiendo una investigación congresal sobre lo que dicen es la politización de las funciones gubernamentales de la Administración Trump que impidió la respuesta adecuada del país a la pandemia en curso.

"En lugar de recurrir al consejo y la dirección de expertos en salud pública y funcionarios públicos de carrera, el presidente Trump puso la salud y la seguridad del pueblo estadounidense en manos de personas designadas políticamente cuya primera prioridad era asegurar la reelección de su benefactor, con previsiblemente trágicas resultados", dice el comunicado de los gobernadores.

Ambos gobernadores también criticaron la guía de los CDC de que las personas sin síntomas no necesitan hacerse la prueba de COVID y lo calificaron de "peligroso" e "indefendible".

Según los dos, la revelación de que la Casa Blanca descartó el plan del Departamento de Salud y Servicios Humanos (o HHS por sus siglas en inglés) de utilizar el Servicio Postal de Estados Unidos (o USPS por sus siglas en inglés) para enviar cinco máscaras que salvan vidas a todos los hogares del país de forma gratuita en abril fue "desgarradora".

"Imagínense las vidas que podrían haberse salvado si a todos los hogares se les hubiera proporcionado máscaras en un momento tan crucial", dijeron.

El dúo continuó diciendo: "Como país, no podemos permitir que este tipo de toma de decisiones por motivos políticos eche raíces. La lógica dicta que COVID no será el último desafío de salud pública que enfrentaremos, y no podemos permitirnos para responder nuevamente jugando a la política, en lugar de escuchar la ciencia y los hechos. El Congreso debe realizar de inmediato una investigación de supervisión sobre la respuesta de la administración Trump a esta pandemia, incluyendo las acciones del HHS y el USPS de las que el público se enteró durante la semana pasada...Nuestra salud y seguridad económica futuras dependen de que la administración Trump rinda cuentas hoy ".

Cuomo también abordó el tema durante su sesión informativa sobre el coronavirus el jueves y dijo que el gobierno federal "ha demostrado ser incompetente cuando se trata de COVID".

Hasta la fecha, casi 7 millones de estadounidenses han dado positivo por el virus, y más de 200,000 estadounidenses han muerto debido al virus, esta cifra es más que la de cualquier otro país.