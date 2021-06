Casos de la variante Delta aumentan en NYC a medida que Fauci advierte que es la “mayor amenaza” para el progreso de EEUU

Lo que debes saber La variante Delta identificada por primera vez en India se ha encontrado en el 5.6% de las muestras positivas de la ciudad de Nueva York estudiadas, frente al 4.9% en el último informe de los departamentos de salud.

El Dr. Anthony Fauci emitió una nueva advertencia sobre la cepa Delta el martes, calificándola de "la mayor amenaza" para el progreso del COVID en la nación; se espera que las vacunas actúen en su contra y él y el presidente Biden están enfatizando.

La cepa B.1.1.7, la que surgió por primera vez en el Reino Unido y se convirtió en la cepa dominante en EEUU, sigue siendo la cepa COVID más común en los cinco condados; que se ha relacionado con resultados más graves.

NUEVA YORK - La presencia de la variante Delta, la cepa COVID-19 que ahora ha superado al Reino Unido después de desencadenar una oleada viral devastadora en India, está aumentando en la ciudad de Nueva York y en todo el país a medida que los funcionarios presionan más vacunas para combatir la principal enfermedad infecciosa del país médico describe como la "mayor amenaza" para la recuperación estadounidense.

Delta, también conocido como B.1.617.2, ahora representa el 5.6% de las muestras positivas estudiadas en la ciudad de Nueva York, frente al 4.9% en el último informe de los funcionarios de salud de la ciudad hace dos semanas. También se ha reclasificado como una "variante de preocupación" desde esa actualización anterior, lo que significa que hay evidencia científica de que es probable que la cepa cause mayores riesgos de transmisión, reinfección o enfermedad grave, así como una menor eficacia de la vacuna.

La cepa B.1.1.7, la que surgió por primera vez en el Reino Unido y se convirtió en la cepa dominante en EEUU, sigue siendo la cepa COVID más común en los cinco condados. Eso también se ha relacionado con resultados más graves y se considera una variante de preocupación.

Esa variante también fue la más dominante en EEUU. En el último período de dos semanas estudiado por los CDC, lo que representa el 60.3% de las muestras estudiadas. Delta ahora parece estar siguiendo el mismo patrón que esa cepa, dijo Fauci, que representa el 20% de los casos actuales en EEUU. (En comparación con aproximadamente el 10% hace dos semanas) y aproximadamente se duplica cada dos semanas.

Los estudios indican que es alrededor de un 60% más transmisible que la cepa del Reino Unido, ahora conocida como Alpha, que fue la primera variante ampliamente rastreada que fue más contagiosa que la cepa original que surgió en Wuhan, China, y comenzó la pandemia global.

A pesar de la transmisibilidad y la preocupación por los resultados de Delta, los nuevos casos diarios en la ciudad de Nueva York y en todo EEUU se han desplomado en los últimos meses, junto con nuevas hospitalizaciones y muertes, a medida que más personas se han vacunado.

Fauci, junto con el presidente Joe Biden, están reiterando sus súplicas urgentes a los estadounidenses para que se dosifiquen, mientras que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, emitió un mensaje similar a fines de la semana pasada cuando advirtió que Delta probablemente se convertiría en la cepa dominante en EEUU.

"Por preocupante que sea esta cepa delta con respecto a su hiper transmisibilidad, nuestras vacunas funcionan", dijo Walensky. Si te vacunas, "estarás protegido".

Sin embargo, el ritmo de las vacunaciones nacionales se ha reducido drásticamente en las últimas semanas a medida que disminuyó la multitud de estadounidenses ansiosos por recibir la dosis, lo que dejó un grupo de adultos más indecisos o menos inclinados a recibir sus vacunas.

La Casa Blanca reconoció el martes que Biden no alcanzará su objetivo de vacunar al 70% de todos los adultos estadounidenses con al menos una vacuna antes del Día de la Independencia.

Hasta la fecha, el 65.5% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de vacuna, mientras que el 56% están completamente inmunizados. Ambas proporciones caen a 62.6% y 53%, respectivamente, cuando se considera a toda la población elegible (de 12 en adelante), según muestran los datos más recientes de los CDC.

Mientras tanto, los tres estados tres han alcanzado sus respectivos hitos de vacunas antes de lo previsto. Connecticut fue el primero en hacerlo, mientras que el gobernador Andrew Cuomo marcó el logro de Nueva York (el 70% de los adultos recibieron al menos una dosis) con una exhibición de fuegos artificiales en todo el estado y la eliminación de la mayoría de las restricciones restantes de COVID a principios de la semana pasada.

Nueva Jersey, que también ha informado de una prevalencia cada vez mayor de la cepa Delta (representó el 7.3% de las muestras secuenciadas en las últimas cuatro semanas), alcanzó el punto de referencia de vacunación del gobernador Phil Murphy de 4.7 millones de adultos el 30 de junio del pasado viernes.

Los funcionarios de todos los niveles del gobierno se han centrado en los jóvenes en sus últimas campañas de vacunación, ya que los consideran más propensos a estar convencidos de recibir la dosis ahora que sus contrapartes elegibles por más tiempo que han optado por no vacunarse hasta ahora.

Los estadounidenses con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 están mayoritariamente vacunados, según los datos de los CDC, pero solo el 53% de las edades de 25 a 39 han recibido una dosis. Entre los 18-24, es el 47%. Es más bajo para los adolescentes elegibles, pero ese es el grupo de edad donde las tasas de vacunación han aumentado a medida que se han implementado más incentivos últimamente.

En Nueva York, donde el 71% de la población adulta ha recibido al menos una dosis, el 50.8% de los que tienen entre 16 y 25 años y el 31.5% de los que tienen entre 12 y 15 años pueden decir lo mismo. Este último tramo ha experimentado las tasas de crecimiento más significativas en las últimas semanas.

Cuando Cuomo anunció los primeros ganadores de su programa de incentivos de becas universitarias a principios de este mes, aproximadamente el 7.7% de los niños de 12 a 15 años estaban completamente vacunados. Ese número es ahora del 21.7%. El gobernador llevará a cabo el próximo sorteo de becas el miércoles.

El programa de cinco semanas se extiende hasta el 7 de julio y Cuomo insta a todos a aprovecharlo.

"Hemos recorrido un largo camino en nuestros esfuerzos para vacunar a todos los neoyorquinos, y seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para recibir aún más inyecciones en las armas", dijo en un comunicado el martes. "El futuro por delante parece brillante, pero necesitamos que todos los que aún no han disparado lo hagan de inmediato para que finalmente podamos derrotar a esta bestia".