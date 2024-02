Rescatan a ocho perros heridos de una presunta red de peleas de perros en una ciudad de NJ

Lo que debes saber La policía dijo que un aviso anónimo de un ciudadano preocupado el sábado los llevó a una supuesta red de peleas de perros en una casa en Neptune Township, y los rescatistas pudieron rescatar a los perros heridos de las "horribles" condiciones en las que se encontraban.

Los miembros de la SPCA del condado de Monmouth acudieron con las autoridades a la dirección de Embury Avenue, donde encontraron una pasarela de concreto con un rastro de sangre fresca que conducía a un cobertizo en el patio trasero.

Se está llevando a cabo una investigación, dijo la Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth.

NUEVA JERSEY -- Un pitbull tiene una oreja muy desgarrada. La nariz y el labio de otro perro están hinchados y ensangrentados. Pero ocho perros rescatados de una casa en Nueva Jersey durante el fin de semana finalmente reciben la atención médica y tierna que merecen.

Podían escuchar a varios perros ladrando dentro de la estructura cerrada. Una vez que se quitaron las cerraduras, se encontraron seis perros cubiertos de suciedad en jaulas separadas forradas con astillas de madera, dijo la SPCA. Cada uno de los caninos tenía costras, cicatrices y otras lesiones obvias.

"Dos perros estaban atados afuera con pesadas cadenas alrededor del cuello", dijo el director ejecutivo de MCSPCA, Ross Licitra.

Dadas las heridas punzantes en sus orejas y boca, los funcionarios creen que las lesiones eran consistentes con peleas de perros, posiblemente habiendo sido utilizados como "perros de cebo" en la red ilícita.

Fuentes policiales dijeron al el equipo de investigación de nuestra cadena hermana NBC New York que los ocupantes de la casa no cooperaron y que los oficiales no pudieron localizar al aparente dueño de los perros.

Uno de los propietarios fue arrestado en el lugar por alteración del orden público, dijo la policía.

Licitra dijo que los equipos "trabajaron hasta altas horas de la noche para investigar esta horrible escena y poner a los 8 perros a salvo. Todos los perros están siendo atendidos por nuestro compasivo personal y finalmente pueden estar libres del miedo y el dolor".

La SPCA del condado de Monmouth cuidará de los perros para que estén sanos y rehabilitados para su adopción. La veterinaria Michelle Brognano le dijo al I-Team que a varios de los perros se les han administrado antibióticos, pero se espera que todos sobrevivan.

Además de llevarse a los perros, los investigadores también confiscaron dos cintas de correr y lo que podrían ser esteroides animales. Una inquilina le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que no tenía idea de lo que estaba sucediendo hasta que se llevó a cabo la redada de la policía.

