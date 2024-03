NY establece línea directa de protección electoral antes de las primarias presidenciales en abril

Lo que debes saber La línea directa también estará activa durante el período de votación anticipada de Nueva York, que se extiende desde el sábado 23 de marzo hasta el sábado 30 de marzo. La línea directa estará disponible para solucionar problemas y resolver una variedad de problemas encontrados por los votantes, incluidos problemas con el voto en ausencia, el voto anticipado por correo o en persona en su lugar de votación.

"El derecho al voto es la piedra angular de nuestra democracia, y mi oficina siempre garantizará que todos los neoyorquinos puedan hacer oír su voz", dijo la Fiscal General James. "Nuestra línea directa de protección electoral estará nuevamente disponible para los votantes durante esta elección primaria para ayudar a abordar cualquier desafío y brindar orientación útil, sin importar cómo elijan emitir su voto".

La Fiscal General James insta a los votantes que experimenten problemas relacionados con las elecciones a llamar a la línea directa de la OAG al (866) 390-2992 o presentar una queja en línea para solicitar asistencia.

NUEVA YORK -- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció este mes que la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) pondrá a disposición su Línea Directa de Protección Electoral para las elecciones primarias presidenciales del 2 de abril de 2024.

Los neoyorquinos están protegidos contra la intimidación, el engaño, la represión y la obstrucción de los votantes según las leyes estatales y federales.

La línea telefónica directa estará abierta entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. durante la votación anticipada (del sábado 23 de marzo al sábado 30 de marzo) y entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. el día de las elecciones primarias, el martes 30 de abril. 2. La línea directa también estará disponible los días anteriores y posteriores al día de las elecciones primarias, el lunes 1 de abril y el miércoles 3 de abril, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Las solicitudes de asistencia por escrito se pueden enviar en cualquier momento a través del formulario de quejas en línea. Los abogados y el personal de la OAG procesan las llamadas a la línea directa y las solicitudes de asistencia por escrito.

Actualmente también está disponible una guía que aborda las preguntas más frecuentes para ayudar a los votantes, entre otras cosas, con el proceso de votación anticipada y en ausencia y con cuestiones de registro de votantes.

La Procuraduría General ha operado su Línea Directa de Protección Electoral desde noviembre de 2012.

Todos los votantes registrados tienen derecho a elecciones accesibles. El día de las elecciones primarias, las urnas deben estar abiertas de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y si los votantes están en fila antes del cierre, se les debe permitir votar. Además, todos los votantes registrados tienen derecho a votar libres de coerción o intimidación, ya sea por parte de funcionarios electorales o de cualquier otra persona.