Nueva York tendrá un dulce Halloween pese a la pandemia: Cuomo no prohibirá el “Trick-or-Treat”

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo dijo que no prohibirá formalmente la popular tradición de Halloween conocida como "Trick-or-Treat, pero tampoco necesariamente alentará a los padres a llevar a sus hijos de puerta en puerta.

En una entrevista con News 12 en Long Island el martes, Cuomo dijo que les daría a los padres "mi consejo y orientación".

"Yo no prohibiría que los que hagan "Trick-or-Treat" vayan de puerta en puerta. No creo que eso sea apropiado", dijo el gobernador. "Tienes vecinos - si quieres ir a llamar a la puerta de tu vecino, Dios te bendiga y no te voy a decir que no lo hagas".

"Si quieres dar un paseo con tu hijo por el vecindario, no te voy a decir que no puedes llevar a tu hijo al vecindario, no voy a hacer eso, te daré un consejo, orientación y luego toma una decisión sobre lo que harás esa noche", agregó.

Algunos habían especulado que el gobernador de Nueva York prohibiría la actividad por orden ejecutiva luego de las decisiones de los funcionarios del gobierno local en otros estados de bloquear las recolecciones de dulces puerta a puerta en medio de la pandemia de este año.

En Springfield, Massachusetts, el alcalde defendió su decisión de prohibir el "Trick-or-Treat", mientras que los funcionarios del condado de Los Ángeles, California, lo prohibieron y revocaron esa prohibición en menos de un día, optando en cambio por decir que no lo recomiendan.

Nueva York no ha experimentado ninguna actualización generalizada de COVID posterior a la reapertura; está en medio de una racha de casi 40 días con una tasa de infección por debajo del 1 por ciento.