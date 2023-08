Muere un perrito en una escalada de ataques de perros en librería infantil de NYC

Qué saber Laurie Davis está demandando al dueño de un pastor alemán, que también es dueño de La Librairie des Enfants, luego de que su perra, Chloe, fuera atacada en mayo.

"Lo siguiente que sé es que el perro blanco tiene a Chloe en la boca", dijo Davis. "Ella tuvo una cirugía de emergencia. Y lo que más temía era que perdiera su dulzura amistosa. Gracias a Dios que no lo hizo".

The New York Times informó por primera vez sobre una serie de ataques de perros vinculados a cinco pastores alemanes propiedad de la operadora de la tienda, Lynda Hudson.

La gente en el Upper East Side dice que hay un perro violento en una librería infantil en su vecindario, y culpan al último acto o terror del animal de cuatro patas por la muerte de un caniche de juguete.

Davis se encuentra entre un grupo de dueños de perros molestos porque el dueño de la librería infantil francesa tiene habitualmente cinco pastores alemanes en la tienda en East 92nd Street entre Lexington y Third Avenue.

Lucas Bandenalle vive arriba de la librería y dice que su perra, Trasila, también fue mordida en las últimas semanas por uno de los pastores alemanes que salió de la librería.

"Creo que los perros necesitan un nuevo hogar o que los cuiden adecuadamente", dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York. "No creo que ella pueda estar más en el vecindario. Todos los perros están sufriendo".

Posiblemente, el ataque más espantoso tuvo lugar la semana pasada, cuando el dueño de Baby dice que uno de los perros salió corriendo y mordió a su pequeño perro, rompiéndole la columna vertebral. Las lesiones fueron tan graves que dice que tuvo que sacrificar al caniche de juguete.

Otros vecinos, que no quisieron salir en cámara, confirmaron que los perros en la tienda han sido una preocupación durante años y que muchas personas cruzan la calle en lugar de acercarse a la librería.

Cary Cromelin, sin embargo, dice que nunca ha tenido problemas al caminar con su Golden Retriever.

"Me agarro con más fuerza cuando escucho ladrar a un perro grande, pero no he tenido ningún problema", dijo Cromelin.

El Departamento de Salud de la ciudad investiga casos de mordeduras y dice que solo estaba al tanto del ataque que involucraba a Chloe de Davis. Pero parece que no se tomó ninguna medida porque no se mordió a nadie y no había un registro oficial de un historial de mordeduras que involucrara a otros animales.

"Me gustaría que ella pague mis cuentas y que esos perros nunca vuelvan a estar aquí", dijo Davis.

Hudson no pudo ser contactado para hacer comentarios. Algunos vecinos dicen que el operador ha llevado a sus perros al condado de Westchester.