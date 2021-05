Met Opera llega a un acuerdo con el coro antes de reanudar en septiembre

NUEVA YORK - El Metropolitan Opera llegó a un acuerdo tentativo el martes sobre un contrato de cuatro años con el American Guild of Musical Artists, uno de los tres principales acuerdos laborales necesarios para que la compañía de Nueva York reanude sus actuaciones en septiembre.

El acuerdo para el coro, cantantes, bailarines, actores, directores de escena y directores de personal comenzaría el 1 de agosto, si se ratifica en una votación programada para el 24 de mayo. El nuevo contrato comenzaría luego de la expiración del contrato actual.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aún sin acuerdos están los sindicatos para la orquesta y los tramoyistas. El contrato del Met con el Local 802 de la Federación Estadounidense de Músicos vence el 31 de julio y su acuerdo con el Local One de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales expiró el 31 de julio pasado. El Met cerró el contrato con Local One el 8 de diciembre y ha dicho que estaba explorando el uso de trabajadores externos para iniciar la construcción de decorados para las nuevas producciones de la próxima temporada.

Los sindicatos y sus miembros se quejaron cuando el Met dejó de pagar a los empleados el 31 de marzo del año pasado, debido a la pandemia de coronavirus. El Met dijo en ese momento que se trataba de beneficios continuos, pero que no podía pagar a los empleados sindicalizados sin los ingresos de las actuaciones.

La compañía utilizó músicos no sindicalizados para sus conciertos transmitidos desde Europa, lo que enfureció al sindicato de músicos.

El Met comenzó los pagos puente a AGMA el 8 de febrero y al 802 local el 17 de marzo antes de las negociaciones. El Met dijo que Local One no está recibiendo pagos puente.

“Agradezco a los empleados de la AGMA del Met, que desempeñan un papel tan esencial en la vida artística de la empresa, por trabajar de manera tan constructiva con el equipo directivo del Met durante las últimas 14 semanas de intensas negociaciones y por reconocer los extraordinarios desafíos económicos que enfrenta el Met en las próximas temporadas”, dijo el gerente general del Met, Peter Gelb, en un comunicado.

El comité de negociación de AGMA dijo en un comunicado que los preparativos para las negociaciones comenzaron el verano pasado "durante el momento más difícil de nuestras vidas y carreras".

“Ahora estamos llenos de esperanza al ver que la Ciudad de Nueva York vuelve a la vida”, dijeron los negociadores. "Estamos muy emocionados de volver a un Met mejor, más seguro y más equitativo".

La compañía no ha actuado desde el 11 de marzo de 2020, debido a la pandemia, cancelando 276 funciones más una gira internacional programada para el próximo mes.

El Met espera reanudar con un Réquiem de Verdi el 11 de septiembre para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques terroristas. La próxima temporada está programada para comenzar el 27 de septiembre con el estreno en el Met de "Fire Shut Up in My Bones" de Terence Blanchard.

El Met también tiene contratos que vencen con sindicatos que representan, entre otros: tramoyistas, tesoreros y vendedores de boletos, vestuario teatral, maquilladores y peluqueros, artistas escénicos, y empleados de taquilla.