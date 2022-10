Reportes falsos de ‘tiroteo activo’ desencadena cierre de escuelas en CT

What to Know na escuela secundaria de Connecticut fue cerrada brevemente el viernes después de que alguien presentara un reporte falso de un "tiroteo activo".

Resulta que la llamada fue un broma, dijo la alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons. Simmons, una demócrata, y señaló que otras escuelas del condado de Fairfield recibieron amenazas similares el viernes por la mañana.

Los acontecimientos del viernes en Stamford se hicieron eco de los de hace exactamente una semana cuando una serie de incidentes de swatting cerraron escuelas secundarias en al menos media docena de condados de Nueva Jersey.

CONNECTICUT -- Una escuela secundaria de Connecticut fue cerrada brevemente el viernes después de que alguien presentara un reporte falso de un "tiroteo activo", lo que desencadenó procedimientos similares a los activados en todo el estado de Nueva Jersey hace una semana, dijeron las autoridades.

La escuela secundaria Stamford, en el condado de Fairfield, recibió una llamada justo antes de las 9 a.m. informando de un tiroteo activo en el edificio, según la alcaldesa de Stamford. La escuela fue cerrada de inmediato, la policía respondió y se implementaron protocolos adicionales asociados con tales amenazas.

Simmons, una demócrata, y señaló que otras escuelas del condado de Fairfield recibieron amenazas similares el viernes por la mañana. La escuela secundaria Staples en Westport, junto con una escuela secundaria, también se vieron afectadas, dijeron las autoridades, al igual que las escuelas de Windsor Locks y las de Willimantic.

No estaba claro si todas las amenazas telefónicas involucraban engaños de tiroteos activos.

No se reportaron heridos y las fuentes de las llamadas no quedaron claras de inmediato. Llegaron en un momento en que miles de agentes de la ley en Connecticut asistían en los funerales de los dos policías asesinados en una emboscada la semana pasada, aunque no estaba claro si las autoridades estaban investigando eso como una posible conexión.

Los acontecimientos del viernes en Stamford se hicieron eco de los de hace exactamente una semana, cuando una serie de incidentes de swatting cerraron escuelas secundarias en al menos media docena de condados de Nueva Jersey en un lapso de media hora, lo que indica un posible ataque dirigido.

El swatting implica una llamada de emergencia falsa sobre un crimen en serie (un tiroteo activo, en algunos casos) que obliga a una respuesta de emergencia a gran escala, dirigiendo a la policía y otros recursos en masa. Se informaron incidentes similares en todo el país la semana anterior, que involucraron escuelas desde California hasta Florida, Carolina del Sur y otros estados.

El swatting de la semana pasada en Nueva Jersey comenzó alrededor de las 11 a.m. Una escuela en Toms River fue cerrada. La correspondencia de emergencia indicó que más de media docena de otras escuelas secundarias en al menos cinco condados recibieron llamadas similares casi al mismo tiempo, lo que provocó las mismas respuestas. No se encontró ninguna amenaza activa en ninguno de esos casos.

No estaba claro el viernes si las fuerzas del orden creían que una sola persona o varias personas eran responsables de la serie de incidentes de aplastamiento contra escuelas de EE. UU. o si los engaños eran aleatorios. No se proporcionaron actualizaciones adicionales.