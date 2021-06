¿Quiénes podrían deberle dinero al IRS el próximo año por sobrepago del Crédito Tributario por Hijos?

El IRS pronto emitirá el primer pago del ansiado Crédito Tributario por Hijos, que ofrecerá cada mes hasta $300 por niño menor de 6 años y $250 por niños mayores de 6 años.

Sin embargo, algunas familias podrían terminar debido dinero al IRS por sobrepago del crédito, es decir, padres que reciben más dinero del que les corresponde, esto a menos que el Congreso instituya cambios en la forma en que el IRS calcula los créditos adelantados.

Es por eso por lo que todos los padres deben revisar sus finanzas antes de gastar los pagos, recomiendan los expertos financieros.

Si recibes un sobrepago o si tu situación financiera cambia este año, lo que llevaría a una factura de impuestos más alta en tus impuestos de 2021, el IRS puede exigirte que devuelvas el crédito cuando llegue el momento de los impuestos.

El crédito se basa en los ingresos y comienza a eliminarse gradualmente para las personas que ganan más de $ 75,000 al año o $ 150,000 para los casados ​​que presentan una declaración conjunta.

¿QUIÉN DEBERÍA PREOCUPARSE DE TERMINAR DEBIENDO DINERO AL IRS POR SOBREPAGO?

Si por lo general no recibes un reembolso, entonces los pagos por adelantado podrían hacer que adeudes más cuando presentes tus impuestos de 2021. Si este es tu caso, podrías considerar optar por no recibir los pagos por adelantado o ahorrar una parte para cubrir una eventual factura de impuestos en abril.

Hay muchas familias que podrían verse afectadas por esto. Si te cambiaste a un trabajo mejor remunerado, por ejemplo, o tu cónyuge volvió a trabajar después de estar desempleado durante la mayor parte o la totalidad de 2020, podrías estar en una categoría impositiva más alta el próximo año, lo que podría cambiar tu matemática tributaria.

Además, si vendiste una propiedad para obtener una ganancia y, por lo tanto, obtuviste más ingresos en 2021, posiblemente tengas que devolver el crédito cuando presentes tu declaración de impuestos de 2021, porque deberías más impuestos de lo que vale el crédito.

Para evitar una desagradable sorpresa en abril de 2022 puedes optar por no participar, a través de un portal del IRS, o al menos, ahorrar la mitad de cada pago hasta que presentes tu declaración.

¿QUÉ PASA CON LOS PADRES DIVORCIADOS QUE COMPARTEN LA CUSTODIA DE UN NIÑO CALIFICADO?

El gobierno solo emitirá un pago por padre, y este será quien reclame al niño.

Es probable que el IRS comience a enviar los pagos por adelantado al padre que reclamó al niño en su declaración de impuestos en 2020, pues la agencia en general no usa la información más actualizada en el archivo.

Eso puede generar problemas para los padres que comparten situaciones de custodia. En el caso de los padres que alternan años para reclamar el crédito tributario por hijos, uno de ellos básicamente obtendría el crédito dos años seguidos.

¿EXISTEN PROTECCIONES PARA EVITAR EL SOBREPAGO?

El IRS en general no conoce los ingresos o el estado familiar del beneficiario hasta que se presente la declaración de ese año durante el año siguiente. Por lo tanto, para pagar el crédito por adelantado, la agencia tributaria usa información basada en una declaración de impuestos del año anterior: para el pago por adelantado de este año, ya sea la declaración de impuestos del año calendario 2020 o, si aún no se ha presentado, la declaración de impuestos de 2019. O, si tus ingresos son muy bajos y no tienes que presentar una declaración de impuestos, puedes usar un nuevo portal en el sitio web del IRS para ingresar la información necesaria para calificar y calcular el crédito por adelantado.

Y en ese punto radica el riesgo. Si los ingresos de la familia aumentan en 2021, el contribuyente puede tener derecho a un CTC más pequeño y puede que tenga que devolver parte o la totalidad del anticipo.

Los niños que cambian de residencia presentan otro riesgo. Para reclamar el crédito, un niño debe vivir con el contribuyente durante al menos 6 meses al año. Pero muchos niños pasan de un cuidador a otro durante el año. Algunos padres divorciados que comparten la custodia se turnan para reclamar a su hijo como dependiente.

El Plan de Rescate Estadounidense estipula ciertas protecciones contra los pagos en exceso. Primero, solo se pagará por adelantado hasta la mitad del monto del crédito, según la declaración de impuestos del año anterior. En segundo lugar, los contribuyentes pueden ir a otro portal y actualizar sus ingresos, estado civil y la cantidad de hijos que vivirán con ellos durante al menos seis meses al año. Y tercero, existe un puerto seguro que limita la cantidad que deben reembolsar las familias de ingresos bajos y medios cuyos hijos se mudan fuera del hogar.

Además, existe un puerto seguro para las personas que ganan menos de $ 40,000, o $ 60,000 para las parejas que presentan una declaración conjunta. Si gana menos que esto y recibe un sobrepago, no tendrá que reembolsar el monto.

Por supuesto, el puerto seguro no se aplica a todos. Es menos probable que un padre divorciado de ingresos altos, que por lo usual alterna el reclamo del niño en común acuerdo, esté protegido si comete un error.

Es recomendable usar las nuevas herramientas del IRS para determinar si una familia cumple los criterios para obtener la ayuda, o bien, para declinar recibir el pago por adelantado y así evitar una eventual deuda con el IRS.

LAS HERRAMIENTAS DEL IRS

El nuevo Asistente de elegibilidad del Crédito tributario por hijos (en inglés) permite a las familias responder a una serie de preguntas para determinar rápidamente si califican para el crédito por adelantado.

El Portal de actualización del Crédito tributario por hijos (en inglés) ayuda a las familias verificar si cumplen los criterios para los pagos por adelantado y, si así lo desean, cancelar la inscripción u optar por no recibir los pagos mensuales para que puedan recibir una suma global cuando presenten su declaración de impuestos el próximo año.

Aquí te explicamos cómo usar ambas herramientas.

Puedes optar por no participar en cualquier momento, pero ten en cuenta que debes hacerlo al menos tres días antes del primer jueves del mes en el que se excluye los pagos. Para el pago del 15 de julio, deberás cancelar la suscripción antes del 28 de junio. Una vez que canceles la suscripción, no podrás volver a participar hasta septiembre.