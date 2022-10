¿Qué sucedió? MTA investiga extraño accidente de metro que arrastró a la muerte a un joven de 20 años

NUEVA YORK -- El conductor de la MTA describió al ciclista que fue arrastrado a su muerte en un horrible accidente extraño en el metro de Nueva York como un neoyorquino por excelencia, mientras las autoridades investigan qué pudo haber salido tan horriblemente mal.

La víctima, Joe Ancona, de 20 años, corría para tomar un tren número 1 en dirección sur en la estación de Columbus Circle durante la hora pico de la tarde del lunes. Corrió por el andén y llegó al tren. Lo que sucedió a continuación está bajo investigación, pero Ancona terminó arrastrado por el metro y fue atropellado por otro tren.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Murió a causa de sus heridas.

Ancona fue miembro del equipo de escena de la Ópera Metropolitana de Manhattan. El miércoles, el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo que si bien cada muerte en el metro duele, la de Ancona fue especialmente desgarradora.

“Un joven de 20 años que ingresó al sindicato de tramoyistas, que trabajaba en una de nuestras instalaciones culturales tratando de recuperarse de la pandemia”, dijo Lieber. "Cada pérdida de vidas en el sistema de transporte público me rompe el corazón, esta es un poco más".

Lieber dijo que la MTA todavía está investigando lo que sucedió, incluso si el conductor estaba mirando la plataforma a través de una ventana, como se requiere, cuando el tren salió de la estación. No estaba claro si alguien vio la lucha de Ancona o si el conductor podría haber abierto las puertas.

Es una situación en la que muchos neoyorquinos que viajan en metro al menos han pensado, si no temido, ya que parece ser algo que podría pasarle a cualquiera que tenga prisa.

El trágico accidente destaca algunos otros peligros potenciales del sistema de tránsito mientras la MTA y los funcionarios electos combaten un aumento en la violencia aleatoria.

El presidente de NYC Transit, Richard Davey, emitió un comunicado el lunes ofreciendo condolencias a la familia de la víctima y prometiendo una investigación exhaustiva.

“Si bien la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que fue un terrible accidente que no involucró actividad criminal”, dijo Davey, probablemente tratando de calmar a las personas preocupadas por el aumento de la violencia no provocada. "Una persona en las vías fue atropellada por un tren y nuestros pensamientos están con su familia, el operador del tren y los pasajeros que presenciaron esta tragedia. Llegaremos a la causa y aprenderemos las lecciones que puedan surgir, ya que no hay mayor prioridad que la seguridad".