¿Qué piensan los neoyorquinos de la votación por orden de preferencia?

Lo que debes saber La votación por orden de preferencia hizo su debut en la Gran Manzana para las primarias de la alcaldía de la ciudad el martes.

Algunos votantes expresaron su entusiasmo por el nuevo sistema, mientras que otros no se sintieron preparados para votar.

No se espera que los resultados oficiales de las elecciones salgan a la luz hasta Julio.

NUEVA YORK -- La votación por orden de preferencia hizo su debut en la Gran Manzana para las primarias de la alcaldía de la ciudad y, aunque algunos neoyorquinos estaban entusiasmados con el nuevo sistema de votación, otros se sintieron confundidos y no estaban preparados.

A diferencia de las elecciones anteriores, en las cuales los votantes podían elegir solo un candidato, a través del voto por orden de preferencia, los neoyorquinos pueden elegir hasta cinco candidatos en su boleta en orden de preferencia. Este sistema de votación significa que los votantes que eligen a más candidatos tienen más impacto individual que en las elecciones anteriores, pero también significa que la Ciudad de Nueva York no sabrá quién gana las primarias demócratas por varias semanas.

Si un candidato recibe más del 50% de los votos, gana la elección. Sin embargo, si nadie obtiene esa mayoría, el candidato en último lugar es eliminado en cada ronda y los votos emitidos para esa persona se redistribuyen al resto de los candidatos que aún están en la carrera según la clasificación de los votantes. Este proceso continúa hasta que solo queden dos candidatos. De estos dos, el candidato con más votos gana.

El sistema requiere algo de tiempo para ser entendido y probablemente puede confundir a algunos votantes, algo que tanto los candidatos como los funcionarios de la ciudad esperaban. La Oficina del Alcalde y la Junta Electoral de la Ciudad emitieron anuncios explicando como funciona este sistema de votación para educar a los votantes para las primarias. Las campañas de los candidatos también tenían como objetivo educar a los votantes. Pero, ¿fue este esfuerzo lo suficiente para que los votantes realmente entendieran cómo funciona el voto de elección por orden de preferencia?

En un centro de votación en el East Village de Manhattan, Eileen Kelly dijo que se sentía preparada para votar en las elecciones y que estaba emocionada de poder elegir a sus cinco candidatos preferidos para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York en una primaria con 13 demócratas y dos republicanos.

"Investigué de antemano y sé que la boleta de elección por orden de preferencia es mejor para los candidatos progresistas de todos modos, así que esto está bien para mí", dijo Kelly a nuestra cadena hermana News 4 New York. En preparación, Kelly dijo que también usó como referencia una variedad de fuentes como los sitios web de la campaña de los candidatos.

A diferencia de Kelly, Adrianne Ward dijo que entendía como funcionaba la votación por orden de preferencia, pero no se sentía preparada cuando se trataba de diferenciar a los candidatos.

“No creo que sea falta de información de la ciudad [sobre la votación por orden de preferencia], es solo que fue difícil diferenciar realmente a los candidatos. Con la carrera del fiscal de distrito, en realidad fue un poco más fácil distinguir a los candidatos. Pensé para la carrera del contralor era más difícil obtener información de calidad sobre cuáles eran [las posiciones] reales [de los candidatos]", dijo Ward.

Aunque algunos votantes podrían estar interesados ​​únicamente en votar por el próximo alcalde de la Ciudad de Nueva York, había otros cargos en las boletas estas elecciones, incluido el de contralor de la ciudad, fiscal del distrito de Manhattan, defensor público y algunas posiciones en el Concejo Municipal.

Andrew Thompson, un abogado de la Ciudad de Nueva York, estaba especialmente interesado en votar no solo por el alcalde, sino también por el fiscal del distrito de Manhattan. Aunque se enteró de la votación por orden de preferencia a través de las noticias, hizo su propia investigación con respecto a los candidatos.

"Ese es mi enfoque, de todos modos", dijo. "No hubiera votado simplemente basado en los comunicados de prensa y los medios".

Parece que mientras algunos neoyorquinos no encontraron dificultades en el nuevo sistema de votación introducido para esta primaria, otros tuvieron dificultades para comprender exactamente cómo funciona la votación por orden de preferencia y requirieron asistencia adicional en las urnas. Este fue el caso de Nael Ochavo, de 76 años, quien ha estado votando desde que tenía 18 años.

"Este sistema está estropeado, voy a ser honesta contigo", dijo Ochavo a News 4 New York. "He estado votando [desde que tengo] 18 años, nunca he faltado a una votación".

Ochavo, quien emigró de Puerto Rico cuando era una niña, dijo que nunca había oído hablar de la votación por orden de preferencia antes del martes.

“Una señora tuvo que ir allí y ayudarme ... Me dijo qué hacer y elegí porque estaba muy confundida. Iba a seguir adelante [como siempre], pero tenías que elegir 1, 2, 3. Dije: '¿Qué es eso?'"

Los resultados preliminares de las elecciones del martes se dieron a conocer anoche, e indican una ventaja para el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, en la carrera por la alcaldía. Es poco probable que los resultados oficiales de las elecciones salgan pronto. Se espera que tarden algunas semanas más ya que las papeletas de votación por correo aún deben contarse y las rondas de votación por orden de preferencia aún deben realizarse.