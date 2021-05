Pediatra comparte consejos e información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños

CONNECTICUT -- NBC News informa que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. espera otorgar una autorización de emergencia para la vacuna Pfizer COVID-19 para niños de entre 12 y 15 años para la próxima semana, posiblemente incluso antes.

Hay aproximadamente 177,000 niños en este grupo de edad en Connecticut, según Josh Geballe, director de operaciones del estado de Connecticut.

Aunque este grupo de niños de 12 a 15 años no tiene un alto riesgo de infecciones graves por coronavirus, aún pueden contraer COVID-19, tener síntomas y propagarlo a otras poblaciones más vulnerables, según el Dr. Juan Salazar, médico en jefe de Connecticut Children's.

La madre de Newington, Grisel Contreres, tiene un hijo de 15 años. Él está al día con todas sus otras vacunas, y Contreres dijo que ella no se opone rotundamente a la inyección de COVID, pero no cree que ahora sea el mejor momento.

“Simplemente no me sentiría, como padre, cómodo vacunándolos a los 12 y 15 años. Creo que un poco mayor probablemente me sentiría un poco más cómodo. En realidad, hay demasiadas incertidumbres", dijo Contreres.

La mayor incertidumbre para ella es cómo podría afectar la vacuna a su hijo a largo plazo.

El doctor Salazar dijo que recomendaría a los padres sopesar los riesgos de que sus hijos reciban la vacuna frente a que acaben con COVID-19.

“Estamos comenzando un estudio aquí en Connecticut, analizando a los transportistas de larga distancia y potencialmente cómo la infección afecta los entornos de aprendizaje, el corazón, los músculos, las articulaciones, el crecimiento y el desarrollo, el comportamiento general de los niños pequeños y aún no lo sabemos. Entonces, con toda esa información desconocida sobre la enfermedad real, querría prevenirla”, dijo Salazar. “La vacuna es una que usa solo un pequeño componente que imita la proteína del virus, la proteína de pico. Genera inmunidad. No afecta a todos los órganos como lo hace potencialmente el COVID, por lo que es un riesgo potencial mucho más limitado ".

Si la FDA otorga una autorización de emergencia para la vacuna Pfizer en personas de entre 12 y 15 años, el comité asesor de vacunas federal se reuniría y decidiría si recomendar la vacuna. Si el CDC adopta la guía, podrían comenzar las vacunas.