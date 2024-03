Parques estatales de Nueva York celebrarán eventos y actividades de eclipse: que saber

Lo que debes saber Se llevarán a cabo eventos donde el eclipse será completamente visible a través de una ruta estrecha, conocida como el camino de la totalidad, y donde los visitantes podrán experimentar un eclipse parcial poco común en el resto del estado.

"Mientras nos preparamos para dar la bienvenida al público a nuestros hermosos parques estatales para el eclipse solar total en el estado de Nueva York, también ofrecemos docenas de eventos y actividades previos a este evento extraordinario", dijo la gobernadora Hochul.

El 8 de abril, están programadas numerosas reuniones para ver el eclipse, que a menudo incluyen actividades, debates y trivias, comida o refrigerios, y distribución de anteojos solares para prevenir lesiones oculares graves.

NUEVA YORK -- El miércoles, la gobernadora Kathy Hochul anunció que los parques y sitios históricos del estado de Nueva York albergarán varios eventos y actividades para celebrar el raro eclipse solar total que pasará por partes del Empire State el 8 de abril de 2024.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Este evento cósmico ocurre una vez cada 400 años en el mismo lugar. Se llevarán a cabo eventos donde el eclipse será completamente visible a través de una ruta estrecha, conocida como el camino de la totalidad, y donde los visitantes podrán experimentar un eclipse parcial poco común en el resto del estado.

"Mientras nos preparamos para dar la bienvenida al público a nuestros hermosos parques estatales para el eclipse solar total en el estado de Nueva York, también ofrecemos docenas de eventos y actividades previos a este evento extraordinario", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestra principal prioridad es garantizar que los neoyorquinos y los visitantes puedan presenciar de manera segura este espectáculo generacional, y aliento a todos a tener en cuenta la seguridad para que todos puedan saborear esta experiencia en nuestro estado".

A partir del jueves 7 de marzo, los eventos en muchos parques estatales y sitios históricos facilitarán proyectos de artesanía prácticos, como la construcción de visores de eclipses estenopeicos que puede hacer usted mismo, además de ofrecer programas educativos llenos de historia y ciencia del sistema solar.

El 8 de abril, están programadas numerosas reuniones para ver el eclipse, que a menudo incluyen actividades, debates y trivias, comida o refrigerios, y distribución de anteojos solares para prevenir lesiones oculares graves.

Aquellos interesados en cualquiera de los eventos y actividades programados en parques estatales y sitios históricos, ya sea el día del eclipse o antes del mismo, pueden hacerlo a través del calendario de eventos de la OPRHP y el sitio web del eclipse.

CÓMO VER EL ECLIPSE EN NUEVA YORK

Durante la tarde del 8 de abril, un eclipse total abarcará las partes occidental y norte del estado de Nueva York. En menos de 15 minutos, dentro de una ventana de 3:15 a 3:30, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, convirtiendo el día en noche durante 1 ½ minutos a 3 ½ minutos. La ruta total de aproximadamente 100 millas de ancho entrará en la parte suroeste del estado poco después de las 3:15 p.m. y saldrá del norte de Nueva York poco antes de las 3:30. Las ciudades y pueblos dentro de esta ruta incluyen Jamestown, Buffalo, Rochester, Syracuse, Watertown, Old Forge, Lake Placid y Plattsburgh. Todo el evento durará hasta 2 horas y media, marcando el momento en que el sol se obstruye por primera vez hasta los últimos momentos en que se proyecta la sombra de la luna.

Para otras zonas del estado que están fuera del camino, todavía habrá todo un espectáculo celestial. La cobertura mínima en el estado será en Long Island, donde el sol estará sombreado al 88 por ciento. La Ciudad de Nueva York verá una cobertura del 89 por ciento, con un 96 por ciento en la Región Capital. El próximo eclipse solar total que será visible desde los Estados Unidos contiguos no será hasta agosto de 2044.

SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE EL ECLIPSE

Excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la luna bloquea completamente la cara brillante del sol, no es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada para la observación solar. Según la NASA, ver cualquier parte del sol a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica provocará instantáneamente lesiones oculares graves. Las fases parciales del eclipse solar solo se pueden observar de forma directa y segura con gafas solares especializadas ("gafas de eclipse") o un visor solar portátil. Las gafas de sol normales, polarizadas o no, no son un reemplazo seguro de las gafas para eclipses solares.

La gobernadora Hochul recomienda encarecidamente a los entusiastas del eclipse que participen de forma segura en este evento único de la siguiente manera:

Protegiendo sus ojos con gafas solares especializadas

Verificar el tráfico antes de dirigirse a este evento, ya que se anticipan mayores volúmenes de visitantes

Preparándose para el tiempo

Llevar el equipo adecuado y tener cuidado con las garrapatas si se acampa

EVENTOS DE ECLIPSE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Clay Pit Ponds State Park Preserve

Arte en el parque: espectadores de eclipses

Sábado, 16 de marzo de 2024, 1:00 PM – 3:00 PM

Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park

Arte en el parque: espectadores de eclipses

Sábado, 16 de marzo de 2024, 1:00 PM – 3:00 PM

Gantry Plaza State Park

Arte del eclipse en el parque

Jueves, 21 de marzo de 2024, 3:00 PM – 4:30 PM

Marsha P. Johnson State Park

Arte en el parque: espectadores de eclipses

Jueves, 28 de marzo de 2024, 3:00 PM – 4:30 PM

Shirley Chisholm State Park

Arte en el parque: ¡Haz tu propio visor de eclipses!

Sábado, 30 de marzo de 2024, 1:00 PM – 3:00 PM

Fiesta para ver el eclipse solar

Lunes, 8 de abril de 2024, 2:00 PM – 4:00 PM

Caminata por el eclipse solar

Lunes, 8 de abril de 2024, 2:00 PM – 4:00 PM

Riverbank State Park (Denny Farrell Riverbank State Park)

Arte en el parque: espectadores de eclipses

Domingo, 10 de marzo de 2024, 1:00 PM – 3:00 PM

Roberto Clemente State Park

Arte en el parque: crea tu propio visor de eclipses

Domingo, 10 de marzo de 2024, 11:00 AM – 1:30 PM

Para obtener más información sobre el eclipse total de 2024 en Nueva York, haga clic aquí.