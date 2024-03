Operador del centro commercial Fulton Center busca anular contrato de arrendamiento por el crimen

Lo que debes saber Westfield firmó un contrato de arrendamiento de 20 años con la MTA, pero quiere abandonar las operaciones en Fulton Center más de 10 años antes de que finalice el acuerdo, según una demanda que la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York presentó días después de recibir la noticia del operador del centro comercial.

El complejo comercial Fulton Center opera sobre un centro de tránsito que da servicio a ocho líneas de metro y es el complejo de metro más concurrido del Bajo Manhattan, según la MTA. El centro de tránsito se inauguró en noviembre de 2014 y Westfield y la MTA firmaron su contrato de arrendamiento en mayo de ese año.

Actualmente, hay varios puestos vacíos en el enorme centro comercial de cristal y solo quedan unos pocos inquilinos de renombre. La mayoría de los operadores de las tiendas se han ido. Westfield está utilizando algunos de los escaparates vacíos como espacio de galería de arte.

NUEVA YORK -- La compañía que administra el centro comercial Fulton Center le dijo a la MTA el mes pasado que quiere cancelar su contrato de arrendamiento debido a problemas de delincuencia y falta de vivienda.

Westfield dijo que, como resultado de las preocupaciones sobre el crimen en el área, algunos dueños de tiendas no están renovando los contratos de arrendamiento, mientras que otros los están cancelando antes de tiempo.

"Es un lugar hermoso, pero podría estar un poco mejor cuidado y necesitan hacer más para ayudar a las personas sin hogar", dijo la viajera Janice Kiser.

"Parte del arte es bueno, viniendo de una persona del arte, me gusta lo que están haciendo con la vacante", dijo el viajero Leon Singh.

La MTA está rechazando los planes de Westfield y presentó una demanda en un tribunal federal para mantener la empresa en su lugar.

"La NYCTA enfrentará un daño irreparable si Westfield abandona el Fulton Center en derogación de sus obligaciones de arrendamiento al promover sus propios intereses comerciales egoístas sobre los intereses de la NYCTA, los establecimientos minoristas en el Fulton Center y los miembros del público", dice la demanda.

Westfield no ha respondido a las solicitudes de comentarios de nuestra cadena hermana NBC New York. La demanda incluye una carta de un ejecutivo de Westfield, quien dijo que "la situación actual es financieramente insostenible y Westfield ya no está en condiciones de poder operar sus instalaciones en Fulton Center".

NBC New York pidió a la MTA comentarios sobre la solicitud de Westfield de rescindir su contrato de arrendamiento. Un portavoz dijo: "Si bien no podemos comentar sobre litigios pendientes específicos, tenemos plena confianza en la policía de Nueva York, que ha enviado agentes al metro, para garantizar la seguridad en todo el sistema de transporte, incluido el Fulton Center".

Hay tres razones legales por las que Westfield podría rescindir su contrato de arrendamiento a largo plazo, pero la delincuencia y la falta de vivienda no están incluidas entre esas razones, según la MTA. La MTA dijo en la demanda que ofreció trabajar con Westfield para abordar sus "preocupaciones operativas".

La demanda afirma que, tras los ataques del 11 de septiembre, Fulton Center fue la pieza central de la reurbanización en el Bajo Manhattan y espera persuadir a un juez para que mantenga a Westfield allí.

La MTA dijo que tras la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la ciudad, "el comercio minorista es clave para hacer que el transporte público sea más atractivo para el público".

Westfield también opera el centro comercial World Trade Center dentro de Oculus, otro centro de tránsito que da servicio a los trenes PATH y varias líneas de metro.