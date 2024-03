El NYPD toma medidas enérgicas contra vehículos que evitan los peajes con placas falsas

Lo que debes saber La gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Adams de la Ciudad de Nueva York y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron el martes que un esfuerzo de varias agencias para atrapar a los infractores resultó en la incautación de 73 vehículos, la emisión de 282 citaciones y el arresto de ocho personas.

El esfuerzo involucró a unos 150 oficiales apostados en tres cruces de ríos que ingresan a Manhattan.

Dijeron que el esfuerzo policial del lunes fue el primero de una serie de detenciones que la policía estatal y municipal realizará aproximadamente una vez al mes en diferentes lugares de la ciudad.

NUEVA YORK -- Las autoridades de Nueva York están tomando medidas enérgicas contra lo que llaman “autos fantasma”, o vehículos que utilizan placas alteradas o falsificadas para evitar pagar peajes y multas.

Un esfuerzo de varias agencias para atraparlos el lunes resultó en la incautación de 73 vehículos, la emisión de 282 citaciones y ocho arrestos, anunciaron el martes la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los funcionarios dijeron que fue el primer esfuerzo de un nuevo grupo de trabajo estatal y municipal que hará cumplir los requisitos de las matrículas.

La operación del lunes involucró a unos 150 oficiales que utilizaron tecnología de lectura de matrículas, inspecciones visuales y otros métodos para detectar matrículas falsas a lo largo de tres cruces de ríos que ingresan a Manhattan: el puente Robert F. Kennedy que une tres condados de la Ciudad de Nueva York, y el puente George Washington y el túnel Lincoln, que conectan con Nueva Jersey.

“Hoy han llegado los Cazafantasmas”, dijo Hochul, una demócrata, en una conferencia de prensa en el puente RFK. “Vamos tras los vehículos fantasma. El trabajo ha terminado”.

La evasión de peajes le cuesta al sistema de transporte de la región unos 50 millones de dólares anuales que podrían invertirse en la modernización del metro y los autobuses públicos, dijo Janno Lieber, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Metropolitano.

“Ese es su dinero lo que se están llevando”, dijo. "Eso es dinero de los impuestos".

La policía ha visto una conexión clara entre los vehículos ilegales y los delitos violentos, dijo Adams. Los vehículos que llevan placas fraudulentas o modificadas, o que no tienen ninguna etiqueta, a menudo no están registrados, no están asegurados o son robados, dijo. Eso hace que sea difícil rastrear vehículos y a sus dueños cuando están involucrados en atropellos, robos, tiroteos y otros delitos.

Algunos delincuentes incluso llevan varios juegos de placas y las cambian para evitar ser detectados, según el alcalde.

"Estos 'vehículos fantasma' son una amenaza para nuestras carreteras", dijo Adams. “No sabemos quiénes son. Desaparecen en la noche”.

Sin duda, falsificar o alterar placas de matrícula no es algo nuevo, dijo el comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Edward Caban.

Pero la ciudad vio una afluencia de ellos durante la pandemia, y la gente compró placas falsas en línea que parecen emitidas por concesionarios de fuera del estado.

Caban dijo que los infractores también usan pintura en aerosol, cinta adhesiva y otros materiales para ocultar o alterar los números y letras de las placas. Otros más compran dispositivos que un conductor puede activar para cubrir la placa justo cuando su vehículo ingresa a una zona de peaje, lo que hace que la placa sea ilegible para la tecnología del sistema de tarifas.