NYPD asciende a guardia de cruce escolar tras su trágica muerte

Lo que debes saber Una guardia de cruce escolar que fue atropellado y asesinado por un camión volquete en Queens en octubre fue ascendida póstumamente el jueves durante una ceremonia de la Policía de Nueva York.

La guardia de cruce escolar Krystyna Naprawa recibió póstumamente el rango de Coordinadora Comunitaria.

Naprawa, de 63 años, estaba de servicio cerca de la intersección de Atlantic Avenue y Woodhaven Boulevard en el vecindario de Woodhaven el 20 de octubre de 2023 y acababa de ayudar a cinco personas a cruzar la concurrida calle cuando, momentos después, fue atropellada por el camión que hacía un giro a la derecha poco después de las 8 a.m., matándola instantáneamente.

NUEVA YORK -- Una guardia de cruce escolar que fue atropellado y asesinado por un camión volquete en Queens en octubre fue ascendida póstumamente el jueves durante una ceremonia de la Policía de Nueva York.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La guardia de cruce escolar Krystyna Naprawa recibió póstumamente el rango de Coordinadora Comunitaria. Naprawa, de 63 años, estaba de servicio cerca de la intersección de Atlantic Avenue y Woodhaven Boulevard en el vecindario de Woodhaven el 20 de octubre de 2023 y acababa de ayudar a cinco personas a cruzar la concurrida calle cuando, momentos después, fue atropellada por el camión que hacía un giro a la derecha poco después de las 8 a.m., matándola instantáneamente.

"Ella siempre decía que estaba feliz haciendo su trabajo, amaba a los niños", dijo la residente local Stephanie Peppel. "Ella nos abrazaba y les decía a todos que tuvieran cuidado, ella siempre estuvo preocupada por mi familia".

El conductor del camión volquete permaneció en el lugar y luego fue arrestado, mientras que Héctor Yepes, de 39 años, fue acusado de no ceder el paso a un peatón y de no tener el debido cuidado. No fue detenido por la policía.

La visibilidad era mala en toda la ciudad de Nueva York la mañana del trágico incidente debido a las condiciones de lluvia y nubosidad, aunque no estaba claro si el clima jugó algún papel.

Naprawa, que se mudó a Estados Unidos desde Polonia, sirvió como guardia de cruce de la Policía de la Ciudad de Nueva York durante 13 años. Los oficiales escoltaron su cuerpo para un traslado digno a la oficina del médico forense de la ciudad.

Aunque a Naprawa le encantaba su trabajo, una amiga dijo que también expresó su preocupación por el hecho de que los conductores imprudentes la ignoraran.

Naprawa es la primera guardia de tránsito escolar de la ciudad de Nueva York que muere mientras estaba de servicio en 2023, según su sindicato.

La promoción de Naprawa se realizó durante una ceremonia en One Police Plaza a la que asistieron familiares, amigos y colegas. Además, además de anunciar su ascenso, los ejecutivos de la policía de Nueva York también anunciaron una capacitación mejorada, la distribución de nuevos equipos de seguridad y políticas y procedimientos actualizados para los más de 2,200 guardias de tránsito escolar del departamento de policía.