Nueva York lanza programa recreativo gratuito para disfrutar de excursiones al aire libre en el verano

NUEVA YORK – Nueva York ofrece un programa recreativo gratuito este verano que ofrece oportunidades para que las personas experimenten al aire libre el sistema de canales del estado y el Empire State Trail.

El gobernador Cuomo anunció la semana pasada el programa como parte del lanzamiento de las excursiones On the Canals de New York Power Authority y Canal Corporation. Como parte de la iniciativa Reimagine the Canals del gobernador Cuomo, el programa realiza seis excursiones al aire libre gratuitas durante este verano en las cinco comunidades que se encuentran junto al canal de Medina, Macedon, Waterloo, Savannah y Amsterdam

El programa también apoyará y promoverá empresas locales a través de un esfuerzo de mercadeo integral que aumenta las visitas a pueblos y ciudades a lo largo del sistema del Canal.

"Mientras Nueva York continúa reabriendo y los neoyorquinos salen para disfrutar de todo lo que nuestro estado tiene para ofrecer, nos complace brindar oportunidades recreativas gratuitas para explorar nuestro estado de una manera que nunca antes se había hecho", dijo el gobernador Cuomo. "El programa de excursiones On the Canals, que parte de nuestra iniciativa Reimagine the Canals, dará nueva vida al sistema de canales, invitando tanto a los residentes como a los visitantes a navegar en kayak, andar en bicicleta y pescar a lo largo de nuestras vías fluviales históricas. Aliento a todos los neoyorquinos a celebrar la belleza natural de los canales de nuestro estado y apoyar a nuestras comunidades y economías locales junto a los canales".

Tras el exitoso programa NY Canal Staycations del año pasado, que incluyó kayak en el sistema de canales y ciclismo en el Empire State Trail, los itinerarios del nuevo programa On the Canals de este año ampliarán los tipos de actividades ofrecidas para incluir también recorridos de observación de aves, hidrobiking y pesca.

Las ubicaciones e itinerarios de On the Canals incluyen:



- Navegar por el canal en kayak e hidrobike en Medina: recorridos guiados gratuitos en kayak e hidrobike por el canal Erie en la cuenca del canal de Medina.

- Pesca y kayak en las cataratas de Medina: excursiones de pesca guiadas en el lago Glenwood para ver las cataratas de Medina y el histórico acueducto.

- Bicicleta y kayak en Palmyra-Macedon: remar por el canal Erie y montar bicicleta por el Empire State Trail.

- Ciclismo y paseos en bote en la región vinícola de Finger Lakes: circuito en bicicleta y taxi acuático a través del sendero Cayuga-Seneca y el canal Cayuga-Seneca.

- Humedales de Montezuma, en busca del águila calva: tour guiado de observación de aves en kayak en los humedales de Montezuma.

-Travel a Lock, una aventura en kayak y bicicleta en Amsterdam: un viaje entre Port Jackson y el histórico Yankee Hill Lock.

Además de las excursiones gratuitas On the Canals que se ofrecen este verano, el sistema de canales del estado de Nueva York abrió para su 197ª temporada en mayo. Todas las esclusas y puentes levadizos en los canales Erie, Champlain, Oswego y Cayuga-Seneca operarán hasta el miércoles 13 de octubre. Los navegantes que busquen información sobre los horarios y ubicaciones de las esclusas deben visitar el sitio web de Canal Corporation aquí.

A través de la iniciativa Reimagine the Canals, el gobernador Cuomo y NYPA comprometieron $ 300 millones durante cinco años para revitalizar el corredor del Canal Erie como un destino turístico y recreativo, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo económico y mejoran la capacidad de recuperación de las comunidades a orillas del canal.

Para más información sobre las excursiones gratuitas durante el verano visitar este sitio web.