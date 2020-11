Niño de NJ acaba con varios agujeros en su colon tras ingerir un juguete magnético que recibió de cumpleaños

NUEVA JERSEY - Al comprar regalos para niños pequeños, tenga en cuenta la historia de esta familia y recuerde: los niños pequeños intentarán comer todo lo que puedan llevarse a la boca.

Cameron Moreau es como muchos niños curiosos y activos, y cuando el niño de 6 años pidió pelotas de Sky Magnet para su cumpleaños este año, su madre lo aprobó sin pensar que más tarde esto le causaría una pesadilla.

"Son increíbles, son súper geniales, nunca en un millón de años pensé que se los llevaría a la boca", dijo la mamá Jessica Hernández.

Poco después de recibir su regalo, Cameron se enfermó y terminó en la sala de emergencias. Los médicos no pudieron averiguar qué estaba mal hasta que vieron su radiografía y encontraron su regalo de cumpleaños en su cuerpo.

"Yo estaba como, oh Dios mío. Solo estaba, lo miré. Mi rostro cayó", dijo Hernández. "Ni siquiera sabía cómo reaccionar".

Entonces, ¿cómo terminaron los imanes de juguete dentro del pequeño Cameron? Proporcionó una respuesta sencilla.

"Por mi hermano, así que me los tragué", dijo.

Resulta que Cameron y su hermano mayor Casius habían estado peleando por el popular juguete, por lo que Cameron los puso en un lugar donde su hermano (o cualquiera, en realidad) podría conseguirlos.

"Me di la vuelta y él estaba sentado allí mirándome con una gran sonrisa en su rostro. Yo estaba como, ¿qué hiciste? No dijo nada", dijo Casius Moreau, de 11 años. "Miré alrededor de la habitación y no había ningún desorden ni nada y estaba limpio, así que dije: oh, está bien'".

Pero Cameron no sonreiría más tarde. Su madre dijo que el niño tenía ocho agujeros en el colon, dos de los cuales estaban muy juntos, por lo que los médicos tuvieron que extraer esa parte.

De hecho, los imanes pueden hacer agujeros en el estómago de un niño que se los traga. Cameron está lejos de ser el primer niño en hacer eso, con tantos niños en todo el país que se han tragado imanes similares a los Sky Magnets. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo hizo un video advirtiendo sobre los peligros.

El video mostró cómo los juguetes pueden tragarse fácilmente por error, y luego los imanes pueden conectarse mientras están dentro del cuerpo. En mayo, la comisión retiró un producto muy similar con una marca diferente llamada Buckyballs.

Nuestra cadena hermana NBC 4 New York no pudo comunicarse con los fabricantes de Sky Magnets para solicitar comentarios. Los juguetes todavía están disponibles en Amazon, que dijo en un comunicado: "Los vendedores deben cumplir con todas las leyes y regulaciones, así como con las políticas de Amazon … Amazon prohíbe la venta de imanes pequeños y potentes que no cumplan con las disposiciones aplicables, los requisitos reglamentarios."

Después de múltiples cirugías, Cameron ahora se está recuperando y dice que su estómago ahora se siente mucho mejor. Mientras tanto, su madre está feliz de que la familia haya decidido actuar cuando lo hicieron.

"Si hubiéramos esperado más, solo Dios sabe lo que hubiera pasado. Como si hubiera perdido a mi bebé y estoy a punto de llorar. Solo Dios lo sabe", dijo Hernández. "Quiero que estos imanes desaparezcan. Porque si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera".