Mujer recibe sentencia máxima por atropello mortal de un oficial del NYPD mientras conducía ebria

NUEVA YORK -- La mujer condenada por conducir ebria cuando atropelló y mató a un oficial de policía de Nueva York en la autopista de Long Island en 2021 pasará décadas tras las rejas después de ser sentenciada el miércoles a la pena máxima.

Jessica Beauvais fue condenada a 27 años de prisión más cinco años de supervisión tras su liberación: 20 años por homicidio agravado y de dos años y un tercio a siete años de prisión por abandonar el lugar de un incidente. Tiene que cumplir un mínimo de 22 años de prisión. El hombre de 35 años fue declarado culpable en octubre por el accidente matutino de abril de 2021 en el que murió el oficial Anastasios Tsakos.

Beauvais admitió previamente que había estado bebiendo y fumando marihuana antes de subirse a su automóvil esa misma mañana del accidente en la carretera.

La esposa de Tsakos, Irene, entró en la sala del tribunal de Queens el miércoles mientras docenas de policías de Nueva York se alineaban en el pasillo en una muestra de solidaridad. Se dirigió al tribunal antes de dictar sentencia y detalló las consecuencias de la muerte de su marido.

"Estaba en shock hasta que me vino a la mente el pensamiento de nuestros hijos y me di cuenta de que tenía que ir a casa para decirles a mis bebés que su papá, su persona favorita, se había ido", dijo luchando por contener las lágrimas. "Eso me rompió".

Beauvais pasó la audiencia de sentencia mirando hacia abajo, negándose a hacer contacto visual con nadie.

Tsakos, un veterano de 14 años en el departamento de policía y padre de dos hijos, y su compañero estaban en Long Island Expressway mientras respondían a un accidente mortal cerca de Francis Lewis Boulevard. Los dos establecieron un control de carretera para ayudar a los investigadores a procesar la escena.

Los fiscales dijeron anteriormente que Beauvais estaba tan borracha y drogada que no vio las luces intermitentes y condujo directamente hacia Tsakos. La policía dijo que su nivel de alcohol en sangre era casi el doble del límite legal después de que intentó huir del lugar del incidente.

Según la policía, en el momento del accidente, la licencia de conducir de Beauvais aparentemente estaba suspendida por no pagar una Evaluación de Responsabilidad del Conductor en relación con una condena por exceso de velocidad. Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Queens dijeron que antes del accidente, Beauvais había estado en una transmisión en vivo de Facebook, bebiendo tragos de vodka frente a la cámara. También le dijeron al jurado que cuando Beauvais intentó huir de la policía, puso su auto en reversa y chocó contra un patrullero de la policía.

Un paramédico que atendió a Tsakos en el lugar describió las graves heridas que sufrió, incluida una pierna amputada y cortes en la cara.

"Ella lo golpeó con tanta velocidad, tanto poder, tanta fuerza que su cuerpo se estrelló contra el capó de su auto", dijo Gregory Lasak, de la oficina del fiscal de distrito, a principios de octubre. "Ella lo dejó allí al costado del camino para que muriera sin su pierna".

El equipo de defensa de Beauvais había argumentado que Taskos no llevaba una chaqueta reflectante y no prestaba atención al tráfico que venía en sentido contrario. Durante el juicio, el abogado Jorge Santos dijo que el oficial "estaba enviando mensajes de texto o estaba hablando por teléfono. Lamentablemente eso era lo que estaba haciendo y estaba mirando hacia abajo".

Beauvais fue declarado culpable de homicidio involuntario agravado en segundo grado, homicidio vehicular y abandono de la escena de un accidente.

En su acusación en 2021, Beauvais se disculpó entre lágrimas por el accidente que acabó con la vida de Tsakos. Además de su esposa, Tsakos dejó una hija y un hijo, que tenían 6 y 3 años, respectivamente, en el momento de su muerte.

"Lamento haberlo golpeado y que esté muerto", dijo.

En septiembre, Beauvais rechazó un acuerdo de culpabilidad que la habría sentenciado a 16 años de prisión.

"Ella tuvo la oportunidad de declararse culpable y no lo hizo", dijo el presidente de la Asociación de Dotación de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Paul DiGiacomo, antes de la sentencia. "Ella tiró los dados y fue declarada culpable. Ahora, espero que se le imponga la pena máxima y esto le dará a esta familia algo de consuelo y un cierre para seguir adelante".