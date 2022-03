Legisladores de NY buscan aumentar los fondos para vivienda y cuidado infantil en el presupuesto de 2022

Los líderes de la Legislatura controlada por los demócratas de Nueva York quieren aumentar los fondos para vivienda, cuidado infantil y atención domiciliaria en el presupuesto de este año.

Los líderes legislativos están negociando con la gobernadora Kathy Hochul para aprobar un presupuesto antes del 1 de abril.

El presupuesto de $216.300 millones de la gobernadora demócrata incluye un aumento del gasto del 3.1 % y un fondo común de $2.000 millones para el alivio del COVID-19.

La Asamblea propone $7.9 mil millones o 3.6% más de gastos que el presupuesto de Hochul. La oficina del Senado no proporcionó de inmediato el costo de su propuesta de gastos el martes.

Andrew Rein, presidente del organismo de control fiscal no partidista Citizens Budget Commission, dijo que Nueva York debería considerar recortar $2 mil millones en fondos para los distritos escolares ricos en lugar de depender de la ayuda federal única. Su grupo quiere que el Estado priorice la reserva de dinero para el fondo de emergencia de Nueva York.

Es poco probable que el presupuesto final incluya todo lo propuesto por los legisladores, quienes publicaron propuestas este fin de semana. El presupuesto del Senado suspendería el impuesto a la gasolina de mayo a diciembre para ahorrar a los consumidores $648 millones.

AYUDA A LA VIVIENDA

La Asamblea y el Senado proponen agregar al menos $1.000 millones en fondos al Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Nueva York, que se ha quedado sin dinero.

El Estado recibió originalmente $2.4 mil millones en fondos federales para el programa, que ayuda a los propietarios e inquilinos que luchan con el alquiler y los servicios públicos atrasados en medio de la pandemia.

Hochul solicitó recientemente al Tesoro de EE. UU. $ 1.6 mil millones en fondos adicionales. Pero el Estado recibió $119 millones en la última ronda de reasignación, además de los $27 millones anteriores.

La Asamblea propone gastar $1.250 millones, mientras que el Senado proporcionaría hasta $1.000 millones en fondos estatales para los déficits.

La moratoria de desalojo de Nueva York expiró en enero. Las personas que solicitaron asistencia para el alquiler tienen protección contra el desalojo mientras se revisan sus solicitudes. Pero los defensores de la vivienda dicen que tales protecciones no durarán para siempre.

La Asamblea y el Senado también respaldaron el uso de $250 millones para un nuevo subsidio de alquiler en todo el estado.

DEUDA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Los defensores estiman que aproximadamente uno de cada cinco neoyorquinos se encuentra actualmente en hogares que tienen un atraso de casi $2 mil millones en las facturas de electricidad o gas natural.

El Senado propuso reservar $400 millones en asistencia para pagos atrasados de servicios públicos, mientras que la Asamblea propuso $500 millones.

“Nuestro estado está un paso más cerca de evitar los atrasos en los servicios públicos y las crisis de cortes y garantizar que nadie tenga que, o siga tomando, las decisiones peligrosas entre comprar alimentos, pagar la atención médica o mantener las luces encendidas y calentar su hogar”, dijo Richard Berkley, director ejecutivo del Proyecto de Ley de Servicios Públicos de Nueva York.

CUIDADOS EN EL HOGAR

El Senado propone gastar $625 millones adicionales para aumentar el salario de los trabajadores de atención domiciliaria y $277.5 millones para eliminar el requisito de calificación existente para la atención personal y domiciliaria.

El plan de la Asamblea establecería un salario mínimo para los trabajadores de atención domiciliaria en el 150% del salario mínimo regional.

“Nueva York enfrenta la peor escasez de atención domiciliaria en Estados Unidos, y esta crisis ha dejado sin atención a decenas de miles de adultos mayores y personas discapacitadas y los ha obligado a ingresar en peligrosos hogares de ancianos”, dijo Ilana Berger, codirectora de New York Caring Majority.

CUIDADO DE NIÑOS, EDUCACIÓN

Legisladores quieren aumentar la financiación y ampliar los criterios con la esperanza de algún día ofrecer cuidado infantil universal en todo el estado.

El Senado propone gastar $2.2 mil millones durante el próximo año.

Durante los próximos cuatro años, Nueva York ampliaría el acceso al cuidado infantil subsidiado a los hogares con ingresos de hasta el 500 % del nivel federal de pobreza: $138.750 para una familia de cuatro.

El Estado limitaría los copagos hasta el 10 % del ingreso familiar para familias entre el 300 % y el 500 % del nivel federal de pobreza.

El plan de la Asamblea incluye más de $3 mil millones en inversiones en cuidado infantil para expandir los criterios para subsidios del nivel actual del 200% al 400% en tres años.

El Senado y la Asamblea aumentarían los fondos para prejardín de infantes universal en $250 millones y $150 millones, respectivamente.

Los legisladores también quieren aumentar los fondos para el sistema universitario estatal: el Senado agregaría $600 millones en apoyo año tras año.

AYUDA PARA NEOYORQUINOS INDOCUMENTADOS

Ambas cámaras proponen $345 millones para una opción de cobertura médica estatal para más de 150.000 neoyorquinos de bajos ingresos cuyo estatus migratorio les impide obtener un seguro médico.

Pero las propuestas presupuestarias de los legisladores y de Hochul no incluyen ayuda adicional por el COVID-19 para los trabajadores indocumentados, una señal de que el presupuesto estatal probablemente tampoco lo hará.

Nueva York ha agotado su fondo de ayuda pandémica de $2.100 millones para trabajadores cuyo estatus migratorio no les permitio cumplir los criterios para recibir cheques de estímulo federal y otras ayudas por el COVID-19.

PROHIBICIÓN DE NUEVOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN NUEVAS CONSTRUCCIONES

El Senado estatal propone prohibir los combustibles fósiles en las nuevas construcciones de acuerdo con una ley similar aprobada en la Ciudad de Nueva York en 2021.

La propuesta del Senado comenzaría con la prohibición del gas natural en edificios nuevos de menos de siete pisos a partir de 2024. Eso es antes que la propuesta de Hochul de iniciar la prohibición en 2027.

El presupuesto de la Asamblea no incluía la propuesta.

El presidente Carl Heastie dijo el lunes que los líderes de la cámara solo querían incluir iniciativas fiscales, no políticas, en el presupuesto.

FACTURA DE PIZARRA LIMPIA

El Senado quiere usar el presupuesto para aprobar legislación para sellar automáticamente los registros de muchas condenas penales al menos tres años después de la sentencia por un delito menor, o siete años por un delito grave.

Ese proyecto de ley, la Ley de Borrón y cuenta nueva, no se aprobó el verano pasado, pero los defensores dicen que es necesario para ayudar a las personas a reintegrarse en la sociedad y encontrar trabajo y vivienda.

La legislación, patrocinada por el senador Zellnor Myrie, un demócrata de Brooklyn, no se aplicaría a los delitos sexuales ni a las personas que actualmente se encuentran en libertad condicional o que enfrentan un cargo penal pendiente. Los tribunales, o cualquier persona que requiera realizar verificaciones de antecedentes penales basadas en huellas dactilares, podría acceder a los registros en ciertos escenarios.

En un artículo publicado el 15 de marzo de 2022 sobre las negociaciones sobre el presupuesto estatal de Nueva York, The Associated Press informó erróneamente el tamaño del plan de gastos propuesto por la gobernadora Kathy Hochul. Ella propuso un presupuesto de $216.3 mil millones, no un presupuesto de $216.3 millones.